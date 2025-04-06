Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 22
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Любительская сборная России по футболу стала чемпионом мира
Россияне быстро ушли в отрыв и к исходу первой 25-минутки вели 2:0. Во втором тайме латиноамериканцы дважды сокращали отставание до одного мяча, но сравнять счёт так и не смогли, а в концовке, оголив тылы, пропустили четвёртый мяч. Итоговый счёт — 4:2 в пользу России, сообщает LIFE
А я вот сижу и думаю: "Это интересное или юмор"?
А размеры поля небольшие. Видимо играют в нестандартном поле.
Виды из самолёта на города:
В Калининграде снова дождь.
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"Висящий" полицейский
Герхард Глюк - немецкий карикатурист.
Глюк вырос во Франкфурте-на-Майне и изучал графический дизайн и художественное образование в Касселе. Он автор мультфильмов, книг и многочисленных иллюстраций, а том числе в ведущий печатных изданиях.
А как вы защищаете свой огород ?
А на улице конец октября, кстати (фото сделано вчера):
Осенний день в лесу. Фотограф: Бобер Павел