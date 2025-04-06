Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 22

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СанСаныч Фоменко:

Любительская сборная России по футболу стала чемпионом мира



Россияне быстро ушли в отрыв и к исходу первой 25-минутки вели 2:0. Во втором тайме латиноамериканцы дважды сокращали отставание до одного мяча, но сравнять счёт так и не смогли, а в концовке, оголив тылы, пропустили четвёртый мяч. Итоговый счёт — 4:2 в пользу России, сообщает LIFE


А я вот сижу и думаю: "Это интересное или юмор"?


А размеры поля небольшие. Видимо играют в нестандартном поле.

 

Виды из самолёта на города:

Виды из иллюминатора

 

В Калининграде снова дождь.

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"Висящий" полицейский

Висящий полицейский

 

 Звездопад


 

Герхард Глюк - немецкий карикатурист.

Глюк вырос во Франкфурте-на-Майне и изучал графический дизайн и художественное образование в Касселе. Он автор мультфильмов, книг и многочисленных иллюстраций, а том числе в ведущий печатных изданиях.


 

А как вы защищаете свой огород ?


 

А на улице конец октября, кстати (фото сделано вчера):

Конец октября. А нам всё равно!

 

Осенний день в лесу. Фотограф: Бобер Павел

Осенний день в лесу. Фотограф: Бобер Павел

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