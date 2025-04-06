Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 89

Новый комментарий
 

Сотрудники чилийской полиции с щенками будущих полицейских собак во время ежегодного военного парада в парке Бернардо О'Хиггинса в Сантьяго

 

Необычная подача материала по ПДД:


 

Если не делаешь то, что любишь - перестаёшь существовать.

 

На дворе промозглая погода...


 

Велоцараптор

Велоцараптор

 

Сегодня по календарю, кстати среда  и на дворе Осень :)


 

Пятница!


 

Окунуться в магию.

Не представляю, как так можно делать фокусы?


 
Uladzimir Izerski:

Окунуться в магию.

Не представляю, как так можно делать фокусы?


Магия!

1...828384858687888990919293949596...189
Новый комментарий