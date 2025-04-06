Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 89
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Сотрудники чилийской полиции с щенками будущих полицейских собак во время ежегодного военного парада в парке Бернардо О'Хиггинса в Сантьяго
Необычная подача материала по ПДД:
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Evgeniy Chumakov, 2018.09.27 13:20
Посмотри на досуге кино https://www.kinopoisk.ru/film/pi-1997-8486/
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Если не делаешь то, что любишь - перестаёшь существовать.
На дворе промозглая погода...
Велоцараптор
Сегодня по календарю, кстати среда и на дворе Осень :)
Пятница!
Окунуться в магию.
Не представляю, как так можно делать фокусы?
Окунуться в магию.
Не представляю, как так можно делать фокусы?
Магия!