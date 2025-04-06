Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 2
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да, тут как не осторожничай - всюда наткнешься на политику...
по настоящему, андрея надо забанить, какие-то намеки мутные у него,
меня тоже, вроде как, надо забанить - как разжигателя этой мутной темы...словом, куда не кинь, везде клин.. лучше уж помалкивать...
Надеть намордники и радоваться
В Ералаше показан идеальный модератор
ты имеешь ввиду, что идеальный модератор -- это когда форум + модератор и тишина?
При публикации, пожалуйста, соблюдайте правила ресурса. Также помните, что:
И дополнительные правила ветки: никакой политики, никакой истории и обсуждений исторических периодов государств.
С почином!
Барабашкина который день тянуло на снег)))
Он сказал не волнуйтесь, будет все хорошо. И нюхнул принесенный с собой порошок...
вот не знаю, вот это про политику ?
хотя можно сказать, что про историю...
гляньте, друзья :
С почином!
Зачем снег ?
ФОТОФАКТ: на запорожской Хортице зацвела яблоня
10.10.2017
http://akzent.zp.ua/fotofakt-na-zaporozhskoj-hortitse-zatsvela-yablonya/
При публикации, пожалуйста, соблюдайте правила ресурса. Также помните, что:
И дополнительные правила ветки: никакой политики, никакой истории и обсуждений исторических периодов государств.
Очень рад этому, Спасибо, надеюсь за соблюдением будут глядеть.
Грибы с глазами ...
А "История этого Мира" под запретом или нет ?
У нас ещё лето )))
У нас ещё лето )))
ну, друг, жми свою линию, жми, осталось еще поставить
"перемен требуют наши сердца..."
и возможен бан...такие песни - уже политика !