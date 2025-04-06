Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 2

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Denis Sartakov:

да, тут как не осторожничай - всюда наткнешься на политику...

по настоящему, андрея надо забанить, какие-то намеки мутные у него,

меня тоже, вроде как, надо забанить - как разжигателя этой мутной темы...

словом, куда не кинь, везде клин.. лучше уж помалкивать...



Надеть намордники и радоваться

 
Yuriy Zaytsev:

В Ералаше  показан идеальный модератор


ты имеешь ввиду, что идеальный модератор -- это когда форум + модератор и тишина?



 
Vladimir Karputov:

При публикации, пожалуйста, соблюдайте правила ресурса. Также помните, что:

И дополнительные правила ветки: никакой политики, никакой истории и обсуждений исторических периодов государств.

Vladimir Karputov:

С почином!

Барабашкина который день тянуло на снег)))
Он сказал не волнуйтесь, будет все хорошо. И нюхнул принесенный с собой порошок...


 

вот не знаю, вот это про политику ?

хотя можно  сказать, что про историю...

гляньте, друзья :


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Vladimir Karputov:

С почином!



Зачем снег ?

ФОТОФАКТ: на запорожской Хортице зацвела яблоня

ФОТОФАКТ: на запорожской Хортице зацвела яблоня
ФОТОФАКТ: на запорожской Хортице зацвела яблоня
  • 2017.10.11
  • akzent.zp.ua
В популярной запорожской соцсети появилось фото, на которой видно, что в Запорожье зацвела яблоня. Автор поста подписал, что запечатлел картину на Хортице. Аномальное явление связано с теплыми осенними деньками, которые радовали запорожцев. Как отмечают садоводы, период вегетации растений достаточно часто...
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Vladimir Karputov:

При публикации, пожалуйста, соблюдайте правила ресурса. Также помните, что:


И дополнительные правила ветки: никакой политики, никакой истории и обсуждений исторических периодов государств.


Очень рад этому, Спасибо, надеюсь за соблюдением будут глядеть.

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Грибы с глазами ...


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А "История этого Мира" под запретом или нет ?


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У нас ещё лето )))


 
Vladimir Zubov:

У нас ещё лето )))



ну, друг, жми свою линию, жми, осталось еще поставить 

"перемен требуют наши сердца..."

и возможен бан...такие песни - уже политика !

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