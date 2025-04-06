Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 17
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г.ТАМБОВ.
Города, где я бывал. По которым тосковал...
Ностальгия и светлая грусть.
г.ТАМБОВ.
Я всю жизнь прожил в Москве и мой образ жизни, образ жизни всех моих знакомых исключал такой вид проведения времени ка "прогулки по городу".
В последние несколько лет Москва радикально преобразилась. Фото и ролики, которые я выложил, дают слабое представление о реальности: мало того что все преобразилось, так и вся эта красота постоянно меняется по самым разным знАчимым и не очень знАчимым поводам. Толпы народа. В парках, скверах, просто на улицах.
Преобразилась вся Москва, включая дворы. Как-нибудь выложу аллею, по которой хожу в магазин.
Есть конкурс благоустройства городов, так там Москва занимает, как помнится, только 5-е место. На первом то ли Ставрополь, то ли Краснодар.
Так как выглядят другие города России?
Или это исключительно столичное явление, ну еще несколько городов?
Вот Тамбов. Его в списке благоустроенных вообще не помню, а выглядит очень прилично.
А что еще есть? Какие города и как они выглядят?
ПС.
Плохо стало для автомашин - гнобят почем зря.
Москва действительно улучшилась в последние годы и это заметно и приятно,
нельзя сказать что везде улучшения, благоустройство больше заметно по новым районам,
поэтому если покупать/менять квартиру то лучше выбирать новостроечные места,
пиковские кварталы вообще очень даже по-европейски выглядят (не реклама).
Грузия в октябре:
Акварель. Пингвины.
Настоящий первый снег. Тает, но идёт уже целый час.
Ещё городские виды в первый снег
Microsoft создала защиту от вирусов-вымогателей в Windows 10. Но не активировала.
Microsoft создала защиту от вирусов-вымогателей в Windows 10. Но не активировала.
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