Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 17

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г.ТАМБОВ.



 

Города, где я бывал. По которым тосковал...

Ностальгия и светлая грусть.


 
Rustam Galkeev:

г.ТАМБОВ.



Я всю жизнь прожил в Москве и мой образ жизни, образ жизни всех моих знакомых исключал такой вид проведения времени ка "прогулки по городу".

В последние несколько лет Москва радикально преобразилась. Фото и ролики, которые я выложил, дают слабое представление о реальности: мало того что все преобразилось, так и вся эта красота постоянно меняется по самым разным знАчимым и не очень знАчимым поводам. Толпы народа. В парках, скверах, просто на улицах.

Преобразилась вся Москва, включая дворы. Как-нибудь выложу аллею, по которой хожу в магазин.


Есть конкурс благоустройства городов, так там Москва занимает, как помнится, только 5-е место. На первом то ли Ставрополь, то ли Краснодар.

Так как выглядят другие города России?

Или это исключительно столичное явление, ну еще несколько городов?

Вот Тамбов. Его в списке благоустроенных вообще не помню, а выглядит очень прилично.

А что еще есть? Какие города и как они выглядят?


ПС.

Плохо стало для автомашин - гнобят почем зря. 

 

Москва действительно улучшилась в последние годы и это заметно и приятно,

нельзя сказать что везде улучшения, благоустройство больше заметно по новым районам,

поэтому если покупать/менять квартиру то лучше выбирать новостроечные места,

пиковские кварталы вообще очень даже по-европейски выглядят (не реклама).

 

Грузия в октябре:

Грузия в октябре

 

Акварель. Пингвины.

Акварель. Пингвины.

 

Настоящий первый снег. Тает, но идёт уже целый час.

Первый снег

 

Ещё городские виды в первый снег

Первый снег

 

Microsoft создала защиту от вирусов-вымогателей в Windows 10. Но не активировала.

Microsoft создала защиту от вирусов-вымогателей в Windows 10. Но не активировала
Microsoft создала защиту от вирусов-вымогателей в Windows 10. Но не активировала
  • 2017.10.25
  • Ольга Дмитриева
  • ichip.ru
В рамках обновления Fall Creators разработчики Microsoft выпустили новую функцию безопасности, которая должна противостоять распространенным сейчас вирусам-шифровальщикам. Так называемые «вымогатели» шифруют файлы пользователя, хранящиеся на компьютере, и возвращают их только после оплаты выкупа. Отключено по умолчанию Новая защитная функция...
 
Vladimir Karputov:

Microsoft создала защиту от вирусов-вымогателей в Windows 10. Но не активировала.


Комментарии радуют )):

Использование компьютеров в работе, в бизнесе — это большая ошибка. Они для этого непригодны. Ненадежны. Непредсказуемы. Старайтесь избегать этого.
Уточню: я имею в виду компьютеры вашей, земной конструкции. Те, которые продаются в магазинах на вашей планете.


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