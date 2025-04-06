Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 5
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Вот ещё расцвет осенью:
Про утро:
Юмор - с запретом это не юмор
Очень похоже на следующую реальность!
Пример из жизни:
Сидит большой БОСС на концерте юмористов, и если до него шутка доходит он смеется - и естественно все сопровождающие лица , охрана , всякие угодники и подхалимы - тоже смеются!
но если он по какой либо причине он не смеется - не смеются и остальные...
задал в поисковике "рассветы, закаты, облака фото" -- и получил такую тьму картинок, что за день и даже неделю не пересмотреть.
p.s. реально странное у вас понимание интересного и юмор.
Лучшие фото этой недели (среди метеорологов-фотографов) - тут на их сайте:
Photo Of The Week Winners 9th October 2017
То есть, раз в неделю они проводят конкурс лучших фото этих облаков и так далее.
Как принять участие в конкурсе (написано на той же странице):
И все проводится при участии Королевского Метеорологического Общества (Великобритания).
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То есть, у них там метеорологи не только по телевизору выступают, а еще и такие проекты делают.
Радуга в городе Остин/Техас
Лучшие фото этой недели (среди метеорологов-фотографов) - ...
Это понятно -- интересное и юмор в чём?
Вы создали новую ветку, объявили что нет здесь срача политического -- супер-интересное и супер-юмор.
Захожу -- а тут банальные фото облаков, осени -- каких тысячи можно посмотреть в поисковике.
Вот и возник вывод, что понимание интересного и юмор -- у вас специфическое, на уровне "неинтересное интересное и неюморной юмор"
Остров Калди (Уэльс)
Например, это фото из Шотландии участвовало в конкурсе -
и вот это из Ирландии (но призовых мест эти фото не заняли, так как, наверное, облака там обычные, то есть - интересует именно погода, а не пляж-природа):
А такие фото они называют Шоу (облака сформировались над морем, и потом исчезли и появилось солнце):
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Вот работа интересная - за облаками наблюдать и их фотографировать (потом классифицировать, прогнозировать их движение и т.д.).
Метеоролог-фотограф.