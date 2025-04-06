Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 5

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Вот ещё расцвет осенью:

Расцвет осенью

 

Про утро:

Про утро

 
 

Юмор - с запретом это не юмор

Очень похоже на  следующую реальность!

Пример из жизни:

Сидит большой БОСС  на  концерте юмористов, и если до него шутка доходит он смеется - и естественно все сопровождающие  лица , охрана , всякие угодники и подхалимы  - тоже смеются!

но если  он по какой либо причине он не смеется - не смеются и остальные...

 
Andrey F. Zelinsky:

задал в поисковике "рассветы, закаты, облака фото" -- и получил такую тьму картинок, что за день и даже неделю не пересмотреть.

p.s. реально странное у вас понимание интересного и юмор.


Лучшие фото этой недели (среди метеорологов-фотографов) - тут на их сайте:

Photo Of The Week Winners 9th October 2017 

То есть, раз в неделю они проводят конкурс лучших фото этих облаков и так далее.

Как принять участие в конкурсе (написано на той же странице):

  • Одно фото на твит
  • послать его на @StormHour
  • хештеги только #StormHour и #POTW
  • краткое описание фото и месторасположения (страна, как я понял - любая).

И все проводится при участии Королевского Метеорологического Общества (Великобритания).

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То есть, у них там метеорологи не только по телевизору выступают, а еще и такие проекты делают.


StormHour Photo Of The Week Winners 9th October 2017
StormHour Photo Of The Week Winners 9th October 2017
  • stormhour.com
The weekly #StormHour Photo Of The Week Winners 9th October 2017 - plus the best of the rest. Thanks to Royal Met Society. Weather Photography
 

Радуга в городе Остин/Техас


 
Sergey Golubev:

Лучшие фото этой недели (среди метеорологов-фотографов) - ...

Это понятно -- интересное и юмор в чём?

Вы создали новую ветку, объявили что нет здесь срача политического -- супер-интересное и супер-юмор.

Захожу -- а тут банальные фото облаков, осени -- каких тысячи можно посмотреть в поисковике.

Вот и возник вывод, что понимание интересного и юмор -- у вас специфическое, на уровне "неинтересное интересное и неюморной юмор"

 

Остров Калди (Уэльс)


 

Например, это фото из Шотландии участвовало в конкурсе - 


и вот это из Ирландии (но призовых мест эти фото не заняли, так как, наверное, облака там обычные, то есть - интересует именно погода, а не пляж-природа):


 

А такие фото они называют Шоу (облака сформировались над морем, и потом исчезли и появилось солнце):

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Вот работа интересная - за облаками наблюдать и их фотографировать (потом классифицировать, прогнозировать их движение и т.д.).
Метеоролог-фотограф.

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