Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 143
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
КИНО вечно
Как вам такое хобби? Ставить плохие отзывы на бесплатные продукты))
Как вам такое хобби? Ставить плохие отзывы на бесплатные продукты))
Не совсем понятен масштаб проблемы. Вот 12 страниц одиночных звёзд с 2018)
Ну это его право, пока ничего не продаёт, на спам не похоже. Хороший плюсующий советник конечно же не будет бесплатным, а он всё ищет и всё комментирует, надо отдать должное.
Не совсем понятен масштаб проблемы. Вот 12 страниц одиночных звёзд с 2018)
Ну это его право, пока ничего не продаёт, на спам не похоже. Хороший плюсующий советник конечно же не будет бесплатным, а он всё ищет и всё комментирует, надо отдать должное.
Вообще со стороны админов учтивое пристальное внимание и проверка на ботность и предосудительность клиента не лишняя будет.
Теперь всем ясно, что мы играем - отмазки про работу больше не пройдут!
Про котов:
Про котов:
Так коты пусть сами и заправляют. А ты свой коврик у двери почему не убрал?!
Подход напоминает системного трейдера :)
https://zen.yandex.ru/video/watch/6161f90e1acf7f5d7f6f3bf0
Дело было вечером, не шиномонтаже делать было нечего ...