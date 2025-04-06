Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 143

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КИНО вечно


 

Как вам такое хобби? Ставить плохие отзывы на бесплатные продукты))


 
Anton Zverev #:

Как вам такое хобби? Ставить плохие отзывы на бесплатные продукты))


Не совсем понятен масштаб проблемы. Вот 12 страниц одиночных звёзд с 2018)

Ну это его право, пока ничего не продаёт, на спам не похоже. Хороший плюсующий советник конечно же не будет бесплатным, а он всё ищет и всё комментирует, надо отдать должное.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Не совсем понятен масштаб проблемы. Вот 12 страниц одиночных звёзд с 2018)

Ну это его право, пока ничего не продаёт, на спам не похоже. Хороший плюсующий советник конечно же не будет бесплатным, а он всё ищет и всё комментирует, надо отдать должное.

Вообще со стороны админов учтивое пристальное внимание и проверка на ботность и предосудительность клиента не лишняя будет.

 

Теперь всем ясно, что мы играем - отмазки про работу больше не пройдут!


 

Про котов:


 
Vladimir Karputov #:

Про котов:


Так коты пусть сами и заправляют. А ты свой коврик у двери почему не убрал?!

 

Подход напоминает системного трейдера :)

https://zen.yandex.ru/video/watch/6161f90e1acf7f5d7f6f3bf0

Расчеты оказались неверны
Расчеты оказались неверны
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Дело было вечером, не шиномонтаже делать было нечего ...


 
Дракон из покрышек от Йокогамы.
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