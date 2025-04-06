Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 113
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Боль разработчика, когда он наблюдает за тестированием его продукта:
Боль разработчика, когда он наблюдает за тестированием его продукта:
))) Что то подобное Вы наблюдаете каждый день ;)
На американских банкнотах номиналом в 20 долларов теперь будет портрет афро-американской активистки Гарриет Табмен, которая выступала против рабства в США. (!!!Не политика!!!)
И что?
Первая жертва стандарта 5G
Про желания:
Романтика ...
самое правильное ТЗ.
самое правильное ТЗ.
зае...сь, чётко.