Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 113

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Боль разработчика, когда он наблюдает за тестированием его продукта:


 
Vladimir Karputov:

Боль разработчика, когда он наблюдает за тестированием его продукта:

))) Что то подобное Вы наблюдаете каждый день ;)

 
На американских банкнотах номиналом в 20 долларов теперь будет портрет афро-американской активистки Гарриет Табмен, которая выступала против рабства в США. (!!!Не политика!!!) 1
 
VVT:
На американских банкнотах номиналом в 20 долларов теперь будет портрет афро-американской активистки Гарриет Табмен, которая выступала против рабства в США. (!!!Не политика!!!)

И что?

 

Первая жертва стандарта 5G


 

Про желания:


 

Романтика ...


 

самое правильное ТЗ.

 
Aleksey Mavrin:

самое правильное ТЗ.

зае...сь, чётко.

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