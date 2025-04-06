Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 15

Новый комментарий
 
Ivan Butko:

Когда концовка сюжета испортила весь фильм

Из ленты новостей в профиле:

"Математическая мультивалютная торговая система, построенная по принципу нейронной сети и использующая в своей работе несколько тысяч наиболее устойчивых торговых алгоритмов. Прежде чем попасть в общую базу алгоритмов "А2М1", каждый блок условий прошел тестирование на устойчивость с выявлением определенных рыночных зависимостей на этот блок. Созданная таким образом сеть позволяет советнику самостоятельно выбирать наиболее оптимальный вариант реагирования на рыночную ситуацию из нескольких тысяч возможных вариантов включенных в его базу алгоритмов. В случае неудачного входа советник использует уникальную многоуровневую систему усреднений с возрастающим коэффициентом."


  • Если оптимистический текст - то без последнего предложения.
  • Если пессимистический - то только одно последнее предложение.
  • Если для красоты (типа "слил, но зато как красиво") - можно и весь текст ... я, например, просто заставил себя дочитать до конца ... там слив тоже уникальный ... по многоуровневой системе ...

 
Sergey Golubev:

И это не просто там фотошоп (картинка в моем посте выше тут). Это работа американского художника-иллюстратора Bill Maye (родился 25 октября 1955 года), который награжден многими призами, в том числе серебряной и золотой медалью Профессионального Сообщества Иллюстраторов (которое основано в 1901 году со штаб-квартирой в Нью Йорке).

То есть, теперь, глядя на какую-то картинку в интернете - думаешь что это просто прикол? Ан нет - шедевр высочайшей пробы извиняюсь.




У них там, например, послезавтра будет тематическая вечеринка, где актеры будут показывать свои костюмы в стиле ... если правильно перевел - "Королевы Ужасов". Вход 20 баксов, будут бутерброды ...


Вот от них (от этого Профессионального Сообщества Иллюстраторов) у него золотая медаль.

Nightmare Queens | Society of Illustrators
Nightmare Queens | Society of Illustrators
  • www.societyillustrators.org
Visit Exhibitions Events Programs Dine Shop Interact About Join & Support Member Login
 
Sergey Golubev:

  • Если оптимистический текст - то без последнего предложения.
  • Если пессимистический - то только одно последнее предложение.
  • Если для красоты (типа "слил, но зато как красиво") - можно и весь текст ... я, например, просто заставил себя дочитать до конца ... там слив тоже уникальный ... по многоуровневой системе ...

Да уж, наверно, когда слив по многоуровневой системе, то не так больно. Как говорят бандиты: мы тебя зарежем не больно.)
 

Москва. Площадь Европы


 

Светомузыкальный фонтан в парке Царицыно в Москве



 

Фонтан в Москва-Сити


 

Фонтаны на Поклонной горе


 

Самые удивительные фонтаны в мире


 

 Полеты над Москвой / Part 1


 

НОЧНАЯ МОСКВА !


1...8910111213141516171819202122...189
Новый комментарий