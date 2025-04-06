Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 15
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Когда концовка сюжета испортила весь фильм
Из ленты новостей в профиле:
"Математическая мультивалютная торговая система, построенная по принципу нейронной сети и использующая в своей работе несколько тысяч наиболее устойчивых торговых алгоритмов. Прежде чем попасть в общую базу алгоритмов "А2М1", каждый блок условий прошел тестирование на устойчивость с выявлением определенных рыночных зависимостей на этот блок. Созданная таким образом сеть позволяет советнику самостоятельно выбирать наиболее оптимальный вариант реагирования на рыночную ситуацию из нескольких тысяч возможных вариантов включенных в его базу алгоритмов. В случае неудачного входа советник использует уникальную многоуровневую систему усреднений с возрастающим коэффициентом."
И это не просто там фотошоп (картинка в моем посте выше тут). Это работа американского художника-иллюстратора Bill Maye (родился 25 октября 1955 года), который награжден многими призами, в том числе серебряной и золотой медалью Профессионального Сообщества Иллюстраторов (которое основано в 1901 году со штаб-квартирой в Нью Йорке).
То есть, теперь, глядя на какую-то картинку в интернете - думаешь что это просто прикол? Ан нет - шедевр высочайшей пробы извиняюсь.
У них там, например, послезавтра будет тематическая вечеринка, где актеры будут показывать свои костюмы в стиле ... если правильно перевел - "Королевы Ужасов". Вход 20 баксов, будут бутерброды ...
Вот от них (от этого Профессионального Сообщества Иллюстраторов) у него золотая медаль.
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