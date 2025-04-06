Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 36
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Helen Glover: утренняя пробежка
сегодня отличный субботний день -- карпутов рванул когти -- голубев свалил на такси в баню -- тришкин поехал конвоировать жену.
если добавить, что Рош в отпуске -- Ренат празднует победу в номинации (https://www.mql5.com/ru/forum/219992) -- сервисдеск бросил кости на выходных.
то на форуме может воцарится редкая идиллия спокойствия.
Запорожье утром
Эта ветка более чем юмор, т.к. сразу же приходит в голову создать третью.
Да, когда гляжу на фото облаков - меня просто разрывает от смеха.
О чем всю прошлую неделю спорили кодеры в англ части:Аналог по Шекспиру: "To be, or not to be, that is the question”
"To return(0), or to return, that is the question."
О чем всю прошлую неделю спорили кодеры в англ части:Аналог по Шекспиру: "To be, or not to be, that is the question”
"To return(0), or to return, that is the question."
Дружище Голубев. Прекращайте позорить английскую ветку. Вы понимаете, что вы делаете? Вы тупо говорите: "Посмотрите какие тупые форумчане на англ. части". Мало того, выносите всё это в раздел "интересное и юмор". Типа, давайте будем ржать вместе. Если бы вы были офицер, то вам бы стоило подумать, чтобы сыграть в русскую рулетку (для начала).
О чем всю прошлую неделю спорили кодеры в англ части:Аналог по Шекспиру: "To be, or not to be, that is the question”
"To return(0), or to return, that is the question."
Можно ссылку?
Дружище Голубев. Прекращайте позорить английскую ветку. Вы понимаете, что вы делаете? Вы тупо говорите: "Посмотрите какие тупые форумчане на англ. части". Мало того, выносите всё это в раздел "интересное и юмор". Типа, давайте будем ржать вместе. Если бы вы были офицер, то вам бы стоило подумать, чтобы сыграть в русскую рулетку (для начала).
Лично я понял тот пост как посылку с советом по изучению английского, особенно для фрилансеров
Как бы это не было смешно, но работы на той стороне повидимому завались ну и естественно сразу баксов
А ведь джентельменам верят на слово...
А ведь джентельменам верят на слово...
ролик в тему
PS
Ролик про то, что легче выполнить заказ англичанина чем русского