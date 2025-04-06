Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 36

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Vladimir Karputov:

Helen Glover: утренняя пробежка



сегодня отличный субботний день -- карпутов рванул когти -- голубев свалил на такси в баню -- тришкин поехал конвоировать жену.

если добавить, что Рош в отпуске -- Ренат празднует победу в номинации (https://www.mql5.com/ru/forum/219992) -- сервисдеск бросил кости на выходных.

то на форуме может воцарится редкая идиллия спокойствия.

[Удален]  

Запорожье утром


 
Эта ветка более чем юмор, т.к. сразу же приходит в голову создать третью.
 
Renat Akhtyamov:
Эта ветка более чем юмор, т.к. сразу же приходит в голову создать третью.

Да, когда гляжу на фото облаков - меня просто разрывает от смеха.

 

О чем всю прошлую неделю спорили кодеры в англ части:
"To return(0), or to return, that is the question."

Аналог по Шекспиру: "To be, or not to be, that is the question” 
 
Sergey Golubev:

О чем всю прошлую неделю спорили кодеры в англ части:
"To return(0), or to return, that is the question."

Аналог по Шекспиру: "To be, or not to be, that is the question” 

Дружище Голубев. Прекращайте позорить английскую ветку. Вы понимаете, что вы делаете? Вы тупо говорите: "Посмотрите какие тупые форумчане на англ. части". Мало того, выносите всё это в раздел "интересное и юмор". Типа, давайте будем ржать вместе. Если бы вы были офицер, то вам бы стоило подумать, чтобы сыграть в русскую рулетку (для начала).

 
Sergey Golubev:

О чем всю прошлую неделю спорили кодеры в англ части:
"To return(0), or to return, that is the question."

Аналог по Шекспиру: "To be, or not to be, that is the question” 

Можно ссылку?

 
Andrey F. Zelinsky:

Дружище Голубев. Прекращайте позорить английскую ветку. Вы понимаете, что вы делаете? Вы тупо говорите: "Посмотрите какие тупые форумчане на англ. части". Мало того, выносите всё это в раздел "интересное и юмор". Типа, давайте будем ржать вместе. Если бы вы были офицер, то вам бы стоило подумать, чтобы сыграть в русскую рулетку (для начала).

Лично я понял тот пост как посылку с советом по изучению английского, особенно для фрилансеров

Как бы это не было смешно, но работы на той стороне повидимому завались ну и естественно сразу баксов

А ведь джентельменам верят на слово...

 
Renat Akhtyamov:

А ведь джентельменам верят на слово...

ролик в тему
 
Andrey F. Zelinsky:
ролик в тему

PS

Ролик про то, что легче выполнить заказ англичанина чем русского

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