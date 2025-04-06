Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 16
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Сборник бы музыки для прослушивания в авто. Буду благодарен.
Сборник бы музыки для прослушивания в авто. Буду благодарен.
Это не специально. Вылезла ссылка, а потом стало цепляться, не более того
Есть одна ветка (спасибо Yuliya Vinnitskaya что "подняли" ветку) - о чем мечтали люди 10 лет назад -Голубая мечта.
Есть одна ветка (спасибо Yuliya Vinnitskaya что "подняли" ветку) - о чем мечтали люди 10 лет назад -Голубая мечта.
Первое упоминание "MQL5" на форуме:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как правильно в MQL4 сделать..
Forex Trader, 2005.01.11 11:56IMHO все выше написанное есть следствие разных подходов :
МQ делает развитый торговый терминал для своих серверов, а нам ,клиентам, нужно мощное средство ТА с поддержкой торговли из программы. Но очень важен и слой оффлайновой работы, тестинга и т.д. Согласитесь, весьма оазные требования , хотя и имеющие много общего.
А насчет четвертой смены платформы с нуля.... ну я уже удивлялся нелюбовью к объектам. При этом сам участвуя и участвовав в крупных проектах пришел к необходимости и нужности испоьзования и классов и объектов и паттеренов и много другого. Да , будет долго сначала ,но быстро и относительно безболезненно потом. может в MQL5 + MT5 это реализуете? все равно придется все переписывать заново :).
Переход с МТ3 на МТ4 -
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Выпуск Метатрейдера 4-ой версии
Scorpion, 2004.11.20 14:51
Здравствуйте,
22 ноября планируется выпуск бета-версии 4 MetaTrader. Проверьте это!
Ура,
скорпион
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Выпуск Метатрейдера 4-ой версии
gazuz, 2004.11.20 17:02
Я слышал, что будет очень большое отличие от МТ3, и Метатрейдер полностью перестроен. Надеюсь, будет хорошо ...
А это знаменитый советник - Demark Trend Auto Trader EA (Метатрейдер 3)
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Demark Auto Trader
Sergey Golubev, 2005.09.30 18:12
Demark Trend Auto Trader EA.
Ну и чтобы просто вспомнить - как в песне ... "ты помнишь как все начиналось" ... знаменитые советники BronzeWarrior EA, SilverWarrior EA и GoldWarrior EA.
Для Метатрейдера 3.
Советник Харакири EA не нашел на форуме, его по-моему не переводили с МТ3 на МТ4.
Тестировали когда-нибудь на МТ3 советник Харакири EA, сделанный по реальному ... не по какому-то там, а конкретно реальному зигзагу (он так и назывался - zigzag real)?
В оригинальном посте там советники в аттаче - по этому линку Zigzag Trading System Development
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Zigzag Trading System Development
Sergey Golubev, 2005.11.23 08:26
OK. Take it (attached).
As I understand it should be deposit more than 1,000 otherwise EAs will not trade.
А это я тестировал GoldWarrior EA в тестере МТ3 :
Ну и примерно тогда же - Nen с поручиком и их ZUP.
Это ZUP_v60 от 2007 года - пост на форуме:
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Price Patterns(Gartley,Butterfly,Bat,...)
poruchik, 2007.05.25 14:44
Hi,all
That is ZUP 60 from russian trader nen by onix
...
you can write English, welcome
Ну и примерно тогда же - Nen с поручиком и их ZUP.
Это ZUP_v60 от 2007 года - пост на форуме: