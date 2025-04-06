Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 16

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Полеты над Москвой


 
СанСаныч Фоменко:

НОЧНАЯ МОСКВА !



Сборник бы музыки для прослушивания в авто. Буду благодарен.

 
Vladimir Karputov:

Сборник бы музыки для прослушивания в авто. Буду благодарен.


Это не специально. Вылезла ссылка, а потом стало цепляться, не более того

 

Есть одна ветка (спасибо Yuliya Vinnitskaya что "подняли" ветку) - о чем мечтали люди 10 лет назад - 

Голубая мечта.
Голубая мечта.
Голубая мечта.
  • 2006.05.12
  • www.mql5.com
Я бы хотел вертикальное окно с возможностью перемещения граф. объектов между окнами...
 
Sergey Golubev:

Есть одна ветка (спасибо Yuliya Vinnitskaya что "подняли" ветку) - о чем мечтали люди 10 лет назад - 

Голубая мечта.

Первое упоминание "MQL5" на форуме:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как правильно в MQL4 сделать..

Forex Trader, 2005.01.11 11:56

IMHO все выше написанное есть следствие разных подходов :
МQ делает развитый торговый терминал для своих серверов, а нам ,клиентам, нужно мощное средство ТА с поддержкой торговли из программы. Но очень важен и слой оффлайновой работы, тестинга и т.д. Согласитесь, весьма оазные требования , хотя и имеющие много общего.

А насчет четвертой смены платформы с нуля.... ну я уже удивлялся нелюбовью к объектам. При этом сам участвуя и участвовав в крупных проектах пришел к необходимости и нужности испоьзования и классов и объектов и паттеренов и много другого. Да , будет долго сначала ,но быстро и относительно безболезненно потом. может в MQL5 + MT5 это реализуете? все равно придется все переписывать заново :).

 

Переход с МТ3 на МТ4 - 

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Выпуск Метатрейдера 4-ой версии

Scorpion, 2004.11.20 14:51

Здравствуйте,

22 ноября планируется выпуск бета-версии 4 MetaTrader. Проверьте это!

Ура,

скорпион

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Выпуск Метатрейдера 4-ой версии

gazuz, 2004.11.20 17:02

Я слышал, что будет очень большое отличие от МТ3, и Метатрейдер полностью перестроен. Надеюсь, будет хорошо ...



 

А это знаменитый советник - Demark Trend Auto Trader EA (Метатрейдер 3)

Файлы:
demarktrendautotrader.zip  4 kb
 

Ну и чтобы просто вспомнить - как в песне ... "ты помнишь как все начиналось" ... знаменитые советники BronzeWarrior EA, SilverWarrior EA и GoldWarrior EA.
Для Метатрейдера 3.

Советник Харакири EA не нашел на форуме, его по-моему не переводили с МТ3 на МТ4.
Тестировали когда-нибудь на МТ3 советник Харакири EA, сделанный по реальному ... не по какому-то там, а конкретно реальному зигзагу (он так и назывался - zigzag real)?

В оригинальном посте там советники в аттаче - по этому линку Zigzag Trading System Development

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Zigzag Trading System Development

Sergey Golubev, 2005.11.23 08:26

OK. Take it (attached).

As I understand it should be deposit more than 1,000 otherwise EAs will not trade.


А это я тестировал GoldWarrior EA в тестере МТ3 :





 

Ну и примерно тогда же - Nen с поручиком и их ZUP.
Это ZUP_v60 от 2007 года - пост на форуме:

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Price Patterns(Gartley,Butterfly,Bat,...)

poruchik, 2007.05.25 14:44

Hi,all

That is ZUP 60 from russian trader nen by onix

...

you can write English, welcome


Файлы:
zup_v60.zip  39 kb
 
Sergey Golubev:

Ну и примерно тогда же - Nen с поручиком и их ZUP.
Это ZUP_v60 от 2007 года - пост на форуме:


Не полное раскрытие паттернов в zup.
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