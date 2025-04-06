Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 52
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Скоро новый год, наверняка многие купили новые смартфоны... А знаете, что из ставшими старых смартфонов можно сделать камеру наблюдения?
Идиллия
:)))) !!!
А Вы уже закупили шары на ёлку?
Ведёте здоровый образ жизни и любите утренние пробежки?
В таком случае, чтобы неприятного запаха спортивной обуви, положите в неё пару чайных пакетиков.
Случайно наткнулся на твит китайского информационного агентства Синьхуа - про Ригу, где вечером сейчас вот так (там в Синьхуа также написано, что первая Рождественская елка в Риге наряжалась в 1510 году):
Ведёте здоровый образ жизни и любите утренние пробежки?
В таком случае, чтобы неприятного запаха спортивной обуви, положите в неё пару чайных пакетиков.
Использованных или нет?
Случайно наткнулся на твит китайского информационного агентства Синьхуа - про Ригу, где вечером сейчас вот так (там в Синьхуа также написано, что первая Рождественская елка в Риге наряжалась в 1510 году):
Вот еще - с зонтиком:
Использованных или нет?
Хм... Срочно нужен эксперимент!
Хм... Срочно нужен эксперимент!
Сейчас пью чай, но у нас пошел снег. Поэтому бегать не будут.
Тут нужен для эксперимента тот, кто пьет чай и снега нет.
мур