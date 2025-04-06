Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 52

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Скоро новый год, наверняка многие купили новые смартфоны... А знаете, что из ставшими старых смартфонов можно сделать камеру наблюдения? 

Как сделать камеру наблюдения из смартфона
Как сделать камеру наблюдения из смартфона
  • 2017.12.11
  • Ольга Дмитриева
  • ichip.ru
Если вы уже спрятали старые гаджеты, самое время снова достать их, ведь из смартфона или планшета очень просто сделать устройство для наблюдения. Вам потребуется только скачать и установить нужную программу. Использовать телефон как камеру видеонаблюдения поможет приложение Alfred для Android или его версия для iOS. У этого приложения есть два...
 
Sergey Golubev:

Идиллия


:)))) !!!

 

А Вы уже закупили шары на ёлку?

Ёлочные шары

 

Ведёте здоровый образ жизни и любите утренние пробежки?

В таком случае, чтобы неприятного запаха спортивной обуви, положите в неё пару чайных пакетиков.

 

Случайно наткнулся на твит китайского информационного агентства Синьхуа - про Ригу, где вечером сейчас вот так (там в Синьхуа также написано, что первая Рождественская елка в Риге наряжалась в 1510 году):



 
Vladimir Karputov:

Ведёте здоровый образ жизни и любите утренние пробежки?

В таком случае, чтобы неприятного запаха спортивной обуви, положите в неё пару чайных пакетиков.


Использованных или нет?

 
Sergey Golubev:

Случайно наткнулся на твит китайского информационного агентства Синьхуа - про Ригу, где вечером сейчас вот так (там в Синьхуа также написано, что первая Рождественская елка в Риге наряжалась в 1510 году):


Вот еще - с зонтиком:


 
Alexandr Murzin:

Использованных или нет?


Хм... Срочно нужен эксперимент!

 
Vladimir Karputov:

Хм... Срочно нужен эксперимент!


Сейчас пью чай, но у нас пошел снег. Поэтому бегать не будут.

Тут нужен для эксперимента тот, кто пьет чай и снега нет.


 

мур

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