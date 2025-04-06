Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 140

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Vladimir Karputov:

Презентация была сегодня, а не неделю назад :)

ну значит все законно, есть презентация - есть Вин11  )))

https://habr.com/ru/news/t/563542/

https://habr.com/ru/news/t/563586/


тут в общем нужно понимать, что на всех ИТ-мероприятиях будут презентовать и освещать... ну как бы чтобы только глухой не услышал, а слепой не смог увидеть  ;)

 
Igor Makanu:

ну значит все законно, есть презентация - есть Вин11  )))

https://habr.com/ru/news/t/563542/

https://habr.com/ru/news/t/563586/


тут в общем нужно понимать, что на всех ИТ-мероприятиях будут презентовать и освещать... ну как бы чтобы только глухой не услышал, а слепой не смог увидеть  ;)

Через недельку уже обещают СВЕЖУЮ бету (а не старую слитую в сеть).

 
Vladimir Karputov:

Через недельку уже обещают СВЕЖУЮ бету (а не старую слитую в сеть).

не поведусь

буду надеяться, что как в прошлый раз Вин7 не обновится на Вин10 - у меня сканер чуть на свалку не уехал, работал верой и правдой (как прниспичит) лет 5-6, а потом бац и в Вин10 не поддерживается, благо на ВиртуалБокс получилось USB-порт пробросить и дрова от Вин7 на виртуальную машину встали... убытков 10Гб жесткого диска


думаю, что так и с Вин11 будет, подозреваю, что на очереди у меня струйный принтер, он тож не просто так захотел работать по Вин10

 
Igor Makanu:

не поведусь

буду надеяться, что как в прошлый раз Вин7 не обновится на Вин10 - у меня сканер чуть на свалку не уехал, работал верой и правдой (как прниспичит) лет 5-6, а потом бац и в Вин10 не поддерживается, благо на ВиртуалБокс получилось USB-порт пробросить и дрова от Вин7 на виртуальную машину встали... убытков 10Гб жесткого диска


думаю, что так и с Вин11 будет, подозреваю, что на очереди у меня струйный принтер, он тож не просто так захотел работать по Вин10

В общем то 7ка тоже много дров потеряла, хотя и не было задачи мобильников. В 10ке изначально задача одной оси везде подрезает возможность поддержки старого железа. Ну и маркетинг это. Не думаю что с 10кой по драйверам будет большое различие, но все может быть)
 
Vladimir Karputov:

Что Microsoft нам готовит ...


Добавлено:

Не доведя до ума 10 версию, выпускают 11-ю.

Microsoft уже чем-то АвтоВаз напоминает, всё через ото место.

 
Valeriy Yastremskiy:
В общем то 7ка тоже много дров потеряла, хотя и не было задачи мобильников. В 10ке изначально задача одной оси везде подрезает возможность поддержки старого железа. Ну и маркетинг это. Не думаю что с 10кой по драйверам будет большое различие, но все может быть).

Проверьте совместимость можно при помощи приложения PC Health Check (Проверка работоспособности ПК). Прокрутите страницу ( https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/windows-11 ) до конца и там будет ссылка на скачивание 'PC Health Check'.

Обновитесь до новой ОС Windows 11 | Microsoft
Обновитесь до новой ОС Windows 11 | Microsoft
  • www.microsoft.com
Познакомьтесь с новой Windows 11 и узнайте, как подготовиться к переходу. Изучите новые функции, проверьте совместимость и узнайте, как перейти на последнюю версию ОС Windows.
[Удален]  
Так неспешно, по деловому, в ветке Юмор состоялась презентация новой операционной системы Microsoft
 
Aleksey Nikolayev:

... из цикла "Основание" Айзека Азимова.

Кстати, оказывается в сентябре выходит сериал по циклу)

Вышел трейлер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Вышел трейлер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
  • 2021.06.28
  • РБК
  • style.rbc.ru
В сериале снялись Ли Пейс («Стражи Галактики», «Хоббит»), Джарред Харрис («Чернобыль», «Террор»), а также Альфред Энох, Лиа Харви и другие. Действие происходит в Галактической империи, которая охватывает весь Млечный путь. Ученый Гэри Селдон предсказывает гибель этого государства и создает организацию «Основание», которая должна будет после...
 
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Aleksey Nikolayev:

Кстати, оказывается в сентябре выходит сериал по циклу)

Уверен, что любители романа сильно разочаруются. Его невозможно экранизировать, не превратив в боевик. Как и Дюну.
Не интересовался, вышла ли уже новая экранизация Дюны, но старая - просто добротный боевик. Кстати, есть старый минисериал Дети Дюны, который по духу ближе к миру Дюны.
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