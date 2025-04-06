Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 140
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Презентация была сегодня, а не неделю назад :)
ну значит все законно, есть презентация - есть Вин11 )))
https://habr.com/ru/news/t/563542/
https://habr.com/ru/news/t/563586/
тут в общем нужно понимать, что на всех ИТ-мероприятиях будут презентовать и освещать... ну как бы чтобы только глухой не услышал, а слепой не смог увидеть ;)
ну значит все законно, есть презентация - есть Вин11 )))
https://habr.com/ru/news/t/563542/
https://habr.com/ru/news/t/563586/
тут в общем нужно понимать, что на всех ИТ-мероприятиях будут презентовать и освещать... ну как бы чтобы только глухой не услышал, а слепой не смог увидеть ;)
Через недельку уже обещают СВЕЖУЮ бету (а не старую слитую в сеть).
Через недельку уже обещают СВЕЖУЮ бету (а не старую слитую в сеть).
не поведусь
буду надеяться, что как в прошлый раз Вин7 не обновится на Вин10 - у меня сканер чуть на свалку не уехал, работал верой и правдой (как прниспичит) лет 5-6, а потом бац и в Вин10 не поддерживается, благо на ВиртуалБокс получилось USB-порт пробросить и дрова от Вин7 на виртуальную машину встали... убытков 10Гб жесткого диска
думаю, что так и с Вин11 будет, подозреваю, что на очереди у меня струйный принтер, он тож не просто так захотел работать по Вин10
не поведусь
буду надеяться, что как в прошлый раз Вин7 не обновится на Вин10 - у меня сканер чуть на свалку не уехал, работал верой и правдой (как прниспичит) лет 5-6, а потом бац и в Вин10 не поддерживается, благо на ВиртуалБокс получилось USB-порт пробросить и дрова от Вин7 на виртуальную машину встали... убытков 10Гб жесткого диска
думаю, что так и с Вин11 будет, подозреваю, что на очереди у меня струйный принтер, он тож не просто так захотел работать по Вин10
Что Microsoft нам готовит ...
Добавлено:
Не доведя до ума 10 версию, выпускают 11-ю.
Microsoft уже чем-то АвтоВаз напоминает, всё через ото место.
В общем то 7ка тоже много дров потеряла, хотя и не было задачи мобильников. В 10ке изначально задача одной оси везде подрезает возможность поддержки старого железа. Ну и маркетинг это. Не думаю что с 10кой по драйверам будет большое различие, но все может быть).
Проверьте совместимость можно при помощи приложения PC Health Check (Проверка работоспособности ПК). Прокрутите страницу ( https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/windows-11 ) до конца и там будет ссылка на скачивание 'PC Health Check'.
... из цикла "Основание" Айзека Азимова.
Кстати, оказывается в сентябре выходит сериал по циклу)
Кстати, оказывается в сентябре выходит сериал по циклу)