Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 63

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С планшета - вообще-то, кто- то понимает, что я тут пощу?

 
Sergey Golubev:

С планшета - вообще-то, кто- то понимает, что я тут пощу?


Не совсем :)

 

Кутья:

Кутья

 


 

И снова кутья:

Кутья

 

Световые столбы видели на прошлой неделе в Канаде (отражение света от кристаллов льда)

 

На севере Испании ..

 

— Сегодня в 3 ночи сосед в дверь позвонил. У меня от страха чуть дрель из рук не выпала!

 

Художник Майкл Хоффман
"Поклон Айзеку Азимову"

[Удален]  

Хочу в Австралию, все никак не получалось выбраться..

Австралийская группа Tame Impala в стиле глич рок


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