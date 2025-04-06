Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 63
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С планшета - вообще-то, кто- то понимает, что я тут пощу?
С планшета - вообще-то, кто- то понимает, что я тут пощу?
Не совсем :)
Кутья:
И снова кутья:
Световые столбы видели на прошлой неделе в Канаде (отражение света от кристаллов льда)
На севере Испании ..
— Сегодня в 3 ночи сосед в дверь позвонил. У меня от страха чуть дрель из рук не выпала!
Художник Майкл Хоффман
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Хочу в Австралию, все никак не получалось выбраться..
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