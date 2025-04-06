Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 27
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Нью-Йоркская публичная библиотека - одна из крупнейших библиотек мира. Кроме того, одна из крупнейших научных библиотечных систем в мире.
Видимо, кто-то затер буквы "ИН" и вставил "Ь".
есть две версии
1 Строитель, не хватило красного кирпича
2 Вандал с фотошопом в руках , наперевес
Это же надо, Репин - импрессионист.
Правда Репин? Дядька напоминает Ивана Васильевича из фильма )
Нью-Йоркская публичная библиотека - одна из крупнейших библиотек мира. Кроме того, одна из крупнейших научных библиотечных систем в мире.
в такую библиотеку я бы сходил......
хотя сейчас библиотеки кажется стали неактуальны или чем-то вроде клубов для философии
в такую библиотеку я бы сходил......
хотя сейчас библиотеки кажется стали неактуальны или чем-то вроде клубов для философии
Ну почему. Библиотеки при университетах даже очень пользуются спросом. Так как в них много специальной литературы.
Первый снег:
Первый снег:
да, пора уже переобувать в зимнюю...
Ещё про зимнюю резину:
в такую библиотеку я бы сходил......
хотя сейчас библиотеки кажется стали неактуальны или чем-то вроде клубов для философии
Клуб там не получится - надо соблюдать тишину. В Питере Публичка по студенческим воспоминаниям была ненамного меньше. Лет 20 там не был.
Модераторам на заметку ))