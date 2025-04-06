Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 27

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Нью-Йоркская публичная библиотека - одна из крупнейших библиотек мира. Кроме того, одна из крупнейших научных библиотечных систем в мире.


 
Yousufkhodja Sultonov:
Видимо, кто-то затер буквы "ИН" и вставил "Ь".

есть две версии

1 Строитель, не хватило красного кирпича

2 Вандал  с фотошопом в руках , наперевес

 
СанСаныч Фоменко:

Это же надо, Репин - импрессионист.



Правда Репин? Дядька напоминает Ивана Васильевича из фильма )

 
Sergey Golubev:

Нью-Йоркская публичная библиотека - одна из крупнейших библиотек мира. Кроме того, одна из крупнейших научных библиотечных систем в мире.



в такую библиотеку я бы сходил......

хотя сейчас библиотеки кажется стали неактуальны или чем-то вроде клубов для философии

 
transcendreamer:

в такую библиотеку я бы сходил......

хотя сейчас библиотеки кажется стали неактуальны или чем-то вроде клубов для философии


Ну почему. Библиотеки при университетах даже очень пользуются спросом. Так как в них много специальной литературы.

 

Первый снег:

Первый снег

 
Vladimir Karputov:

Первый снег:



да, пора уже переобувать в зимнюю...

 

Ещё про зимнюю резину:

Пора переобуваться

 
transcendreamer:

в такую библиотеку я бы сходил......

хотя сейчас библиотеки кажется стали неактуальны или чем-то вроде клубов для философии


Клуб там не получится - надо соблюдать тишину. В Питере Публичка по студенческим воспоминаниям была ненамного меньше. Лет 20 там не был.

 

Модераторам на заметку ))


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