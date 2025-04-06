Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 65
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А как была сделана распечатка?
На листе А4 в файле? И как он ее зафиксировал?
3D рисунки на собственной ладони от художника Luca Luce.https://fishki.net/1554950-3d-risunki-na-sobstvennoj-ladoni-ot-hudozhnika-luca-luce.html
Выставка в ЦДХ
Выставка в ЦДХ
Позолоти ручку
Один товарищ рассказывал. Шел он с работы, нес в сумке баллончик с золотой краской — оформлял стенд на работе. И вот подходит к нему цыганка и нагло требует:
— А позолоти ручку!
Думаю, что было дальше, и так ясно…
Позолоти ручку
Один товарищ рассказывал. Шел он с работы, нес в сумке баллончик с золотой краской — оформлял стенд на работе. И вот подходит к нему цыганка и нагло требует:
— А позолоти ручку!
Думаю, что было дальше, и так ясно…
Пожалуй это была бы хорошая пиктурка в сервисе фриланс - на кнопке - оплатить за советник - кстати и количество купюр и сумма вполне адекватная
Chicago and Earth, Wind & Fire - Sing A Song
Счастья нет.
Спокойной ночи.