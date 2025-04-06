Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 65

Новый комментарий
 
Vladimir Tkach:

А как была сделана распечатка?

На листе А4 в файле? И как он ее зафиксировал?

Вполне возможно, ему сделали на заказ на самой одежде. Много фирм предлагают такую услугу. 
 

3D рисунки на собственной ладони от художника Luca Luce.

https://fishki.net/1554950-3d-risunki-na-sobstvennoj-ladoni-ot-hudozhnika-luca-luce.html
 

Выставка в ЦДХ

 
 
Yuriy Asaulenko:

Выставка в ЦДХ


 

Позолоти ручку

Один товарищ рассказывал. Шел он с работы, нес в сумке баллончик с золотой краской — оформлял стенд на работе. И вот подходит к нему цыганка и нагло требует:

— А позолоти ручку!

Думаю, что было дальше, и так ясно…

 
Vladimir Karputov:

Позолоти ручку

Один товарищ рассказывал. Шел он с работы, нес в сумке баллончик с золотой краской — оформлял стенд на работе. И вот подходит к нему цыганка и нагло требует:

— А позолоти ручку!

Думаю, что было дальше, и так ясно…

 
Yuriy Zaytsev:

Пожалуй это была бы хорошая пиктурка в сервисе фриланс - на кнопке - оплатить за советник - кстати и количество купюр и  сумма вполне адекватная

 

Chicago and Earth, Wind & Fire - Sing A Song


 
Стала жизнь на день короче,
Счастья нет.
Спокойной ночи.
1...585960616263646566676869707172...189
Новый комментарий