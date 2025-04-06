Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 73

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Vladimir Tkach:
На самом деле мимо Марса.

уже далеко отлетел, скоро Земля будет маленькой.. круто так

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Немного дольше получилось


 
 
 
А вот меня всегда интересовало такое: кот - он понимает, что он кот?
жирный, наглый ... он это понимает?

У него же там не мысли, а как говорится - белый шум.
Он себя то воспринимает хоть как-то как мы его видим?
Или совсем нет ...

Я не верю, что это только инстинкты.

Значит, не надо быть умным, не надо быть хорошим ... даже не надо понимать кто ты и как ты?
И это работает?!

А почему мы так не можем?
 
Мой муж стреляет в комаров лаком для волос. Мегафиксация! 10 из 10. Комарики на лету застывают и падают. Муж их собирает, расставляет на столе, уже 2 армии. Ну, вы поняли, в войнушку играет. Топ менеджер, 40лет
 
Ihor Herasko:

В Великобритании, значит, не бывали )) Там нет смесителей: отдельно холодная и отдельно горячая вода. Скорее всего, фото оттуда. Ну а пользуются - наши. Потому как: "смеситель" сделали, пробкой сливное отверстие не закрыто.

В штатах был, в отеле же самое

 
Vitaly Murlenko:

Была тут вчера история про "достать из бутылки сережку, не разбив бутылку и не вытащив пробку".

О! — думаю, — то что надо. Муж мой уже давно хотел себе купить фигню абсолютно ненужную. Читалку для электрокниг. Ноутбука ему мало, да. А меня на такое расточительство давит жаба. Я ж прямо при нем беру винную бутылку, кидаю внутрь фасолину, затыкаю пробкой и говорю:

— Вот, милый, бутылку не бить, пробку не вынимать. Достанешь фасолину — купишь читалку какую хошь.

Этот гад берет бутылку, продавливает пробку пальцем внутрь и достает...

— Э, не! — говорю. — Ты пробку из горлышка хоть и внутрь, но извлек. Не катит.

Затыкаю другой пробкой. Этот гад берет одноразовый шприц и сквозь пробку заливает в бутылку полный шприц уксуса и полный шприц крепкого раствора соды. Минута, и пробка сама вылезает из бутылки...

— Э, не! — говорю. — Ты пробку из горлышка хоть и не руками, но достал.

Этот гад смотрит злобно, плюется, достает электродрель, вместо сверла вставляет наждачный шарик. И за минуту протачивает стенку бутылки. А в дырку выпадает фасолина... — Бутылка разбита? Нет. Пробка на месте? Да.

Гони восемь штук...

Свинья. Валяется теперь на диване со своей читалкой, а что жене сапоги нужны — ему и дела нет.

Интересно, какое оригинальное решение?

 
Alexey Volchanskiy:

Интересно, какое оригинальное решение?

Мораль тут что, русский мужик найдет выход из любой ситуации -которая принесет ему выгоду?)

 

King Crimson - Starless


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