Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 73
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На самом деле мимо Марса.
уже далеко отлетел, скоро Земля будет маленькой.. круто так
Немного дольше получилось
жирный, наглый ... он это понимает?
У него же там не мысли, а как говорится - белый шум.
Он себя то воспринимает хоть как-то как мы его видим?
Или совсем нет ...
Я не верю, что это только инстинкты.
Значит, не надо быть умным, не надо быть хорошим ... даже не надо понимать кто ты и как ты?
И это работает?!
А почему мы так не можем?
В Великобритании, значит, не бывали )) Там нет смесителей: отдельно холодная и отдельно горячая вода. Скорее всего, фото оттуда. Ну а пользуются - наши. Потому как: "смеситель" сделали, пробкой сливное отверстие не закрыто.
В штатах был, в отеле же самое
Была тут вчера история про "достать из бутылки сережку, не разбив бутылку и не вытащив пробку".
О! — думаю, — то что надо. Муж мой уже давно хотел себе купить фигню абсолютно ненужную. Читалку для электрокниг. Ноутбука ему мало, да. А меня на такое расточительство давит жаба. Я ж прямо при нем беру винную бутылку, кидаю внутрь фасолину, затыкаю пробкой и говорю:
— Вот, милый, бутылку не бить, пробку не вынимать. Достанешь фасолину — купишь читалку какую хошь.
Этот гад берет бутылку, продавливает пробку пальцем внутрь и достает...
— Э, не! — говорю. — Ты пробку из горлышка хоть и внутрь, но извлек. Не катит.
Затыкаю другой пробкой. Этот гад берет одноразовый шприц и сквозь пробку заливает в бутылку полный шприц уксуса и полный шприц крепкого раствора соды. Минута, и пробка сама вылезает из бутылки...
— Э, не! — говорю. — Ты пробку из горлышка хоть и не руками, но достал.
Этот гад смотрит злобно, плюется, достает электродрель, вместо сверла вставляет наждачный шарик. И за минуту протачивает стенку бутылки. А в дырку выпадает фасолина... — Бутылка разбита? Нет. Пробка на месте? Да.
Гони восемь штук...
Свинья. Валяется теперь на диване со своей читалкой, а что жене сапоги нужны — ему и дела нет.
Интересно, какое оригинальное решение?
Интересно, какое оригинальное решение?
Мораль тут что, русский мужик найдет выход из любой ситуации -которая принесет ему выгоду?)
King Crimson - Starless