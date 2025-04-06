Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 187
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Не, я спокоен, в отличии от. У меня вопросов не возникает по поводу пола животного от созерцания картинки с котом, держащим в руках шашлык. Гитара в руках лапах кота у Вас тоже вопросов не вызвала, а пол вызвал. Определённо, с головой не в порядке у Вас. Совсем ку ку.
Первый мой язык программирования АП.
и мой первый доступ к компьютеру, который назывался Наири-2. Первый восторг от результата работы программы, написанной мной. Монитора не было, а только печатная машинка, которая служила и вводом программы и выводом результата.
особенно радует команда в строке 10 ))
Ах, настальгия!
Первый мой язык программирования АП.
и мой первый доступ к компьютеру, который назывался Наири-2. Первый восторг от результата работы программы, написанной мной. Монитора не было, а только печатная машинка, которая служила и вводом программы и выводом результата.
особенно радует команда в строке 10 ))
Хорошие времена, когда у меня на рабочем ПМК (персональном 16-разрядном мини-компьютере DEC-11) было 64 Кб памяти и 5 Мб жёсткого диска, а на домашнем ПК - 1 Кб и магнитофон, прошли. И первый язык программирования, ассемблер, вспоминается чётче, чем первая женщина...
Ах, настальгия!
Первый мой язык программирования АП.
и мой первый доступ к компьютеру, который назывался Наири-2. Первый восторг от результата работы программы, написанной мной. Монитора не было, а только печатная машинка, которая служила и вводом программы и выводом результата.
особенно радует команда в строке 10 ))
Иногда стоит поискать вдохновения в забытых технологиях
Peter Cetera - If You Leave Me Now (Live)