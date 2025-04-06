Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 187

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Sergey Gridnev #:

Может, у тебя правда что-то с головой? На пустом месте заводишься.
🤷‍♂️

Не, я спокоен, в отличии от. У меня вопросов не возникает по поводу пола животного от созерцания картинки с котом, держащим в руках шашлык. Гитара в руках лапах кота у Вас тоже вопросов не вызвала, а пол вызвал. Определённо, с головой не в порядке у Вас. Совсем ку ку.

 
Напомнило - "горе от ума".... ;-) у "перегретых" форумчан.... ;-)
Надо обязательно углубиться - но не тупо поржать... ;-)
Типа - сложно искать кошку в темной комнате- особенно- когда её там нет....
Неееет - надо обязательно поискать... ;-)
 
Ах, настальгия!
Первый мой язык программирования АП.
и мой первый доступ к компьютеру, который назывался Наири-2. Первый восторг от результата работы программы, написанной мной. Монитора не было, а только печатная машинка, которая служила и вводом программы и выводом результата. 
особенно радует команда в строке 10 ))
 
Nikolai Semko #:
Ах, настальгия!
Первый мой язык программирования АП.
и мой первый доступ к компьютеру, который назывался Наири-2. Первый восторг от результата работы программы, написанной мной. Монитора не было, а только печатная машинка, которая служила и вводом программы и выводом результата. 
особенно радует команда в строке 10 ))

Хорошие времена, когда у меня на рабочем ПМК (персональном 16-разрядном мини-компьютере DEC-11) было 64 Кб памяти и 5 Мб жёсткого диска, а на домашнем ПК - 1 Кб и магнитофон, прошли. И первый язык программирования, ассемблер, вспоминается чётче, чем первая женщина...

 
Nikolai Semko #:
Ах, настальгия!
Первый мой язык программирования АП.
и мой первый доступ к компьютеру, который назывался Наири-2. Первый восторг от результата работы программы, написанной мной. Монитора не было, а только печатная машинка, которая служила и вводом программы и выводом результата. 
особенно радует команда в строке 10 ))
я так в школе программы на информатике оформлял, а препод даже не вникая в суть написанного ставила пятерки, только за то, что у меня дома хороший и качественный "принтер"
 
Да. Мы так человечка рисовали на бейсике. Там обьясняли нам в лицее - вместо начертим - рисуй, вместо кончаем - конец.... ;-) типа шаг влево - рисуй риску - шаг вниз рисуй риску - кон. ;-)
Так получали потом блок схему алгоритма....
Рисования человечка из контуров.
Потом и код да - строк 10 и был... ;-) гоу ту - оператор тож был... ;-)
Ностальжи....

 

Иногда стоит поискать вдохновения в забытых технологиях


 
Бери
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