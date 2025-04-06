Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 170
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Уборщимся)
Таки, в неопределённой форме глагола чего-то не достаёт ))
Уборщимся)
Это вариации на тему старого - Волк и семеро козлят. Где козлят - глагол.
А батарея - деепричастие.
А батарея - деепричастие.
Современный городской фольклор 😆
Современный городской фольклор 😆
вотказло :-) одновременно и призыв/лозунг и определение
Таки, в неопределённой форме глагола чего-то не достаёт ))
тут кастрюлю в пору
;)
В середине недели была серия больших вспышек на Солнце.
Магнитная буря началась вчера, вторая на подходе и пик придётся на начало следующей недели.
Стандартная рекомендация - меньше напрягаться, следить за показателями здоровья.
Коронарная дыра впечатляет: