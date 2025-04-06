Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 170

Новый комментарий
 

Уборщимся)


 
Vitaliy Kuznetsov #:

Таки, в неопределённой форме глагола чего-то не достаёт ))

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Уборщимся)


Уборщиться.. Немножко не прошло
 
Это вариации на тему старого - Волк и семеро козлят. Где козлят - глагол.
 
sibirqk #:
Это вариации на тему старого - Волк и семеро козлят. Где козлят - глагол.

А батарея - деепричастие.

 
JRandomTrader #:

А батарея - деепричастие.

Современный городской фольклор 😆

 
sibirqk #:

Современный городской фольклор 😆

вотказло :-) одновременно и призыв/лозунг и определение

 
JRandomTrader #:

Таки, в неопределённой форме глагола чего-то не достаёт ))

тут кастрюлю в пору

;)

[Удален]  
Ты чё так долго ехал?!
— Да гаишник, гад, тормознул...
— Чё хотел?
— Ну чё, чё? Вечер пятницы. Задавал глупые вопросы и внимательно нюхал мои ответы....
 

В середине недели была серия больших вспышек на Солнце.

Магнитная буря началась вчера, вторая на подходе и пик придётся на начало следующей недели.

Стандартная рекомендация - меньше напрягаться, следить за показателями здоровья.

Коронарная дыра впечатляет:


1...163164165166167168169170171172173174175176177...189
Новый комментарий