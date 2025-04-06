Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 117
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Я вот только не пойму за счёт чего домашнее пиво может быть лучше магазинного, если инградиенты все те же самые.
Качество сырья, отсутствие химии (консервантов) и нарушения технологии. Дома для себя делаешь, если умеешь.
На югах тоже домашнее вино для себя и на продажу - разница как земля и небо.
Я когда жил в Бишкеке виноградное вино делал. Сосуд делал герметичным, а выделяющийся газ через водяной затвор выводился с помощью пластикатной трубки. А солод что собой представляет. Это порошок?
Я вот только не пойму за счёт чего домашнее пиво может быть лучше магазинного, если инградиенты все те же самые.
Я не возьмусь рассуждать про виноделие.
Солод - это зерно пророщенное. Продается в мешках и на развес в виде зерна.
Я когда считал себестоимость по сырью (а это 2 или даже 3 года назад было) выходил на 50 руб/литр. Понятно, что на заводе при больших объёмах цена сырья ниже, но надо добавить стоимость упаковки, доставки, з/п сотрудников и прибыль владельцев бизнеса. По технологии пиво должно бродить 21 день, но есть сорта, которые должны бродить до полугода. Посмотрите на цену на полке супермаркета и сделайте выводы ;)
Говорят, что есть технология: концентрат + вода + спирт. ;)
По маме знаю, сахар сжигается активным движением. Длительная ходьба, хотя бы.
Да, по-видимому только длительная и регулярная. Но не всё так однозначно. Однажды ушёл в лес километров на 5, собирал землянику. Назад вернулся с трудом, сахар зашкаливал.
Но не всё так однозначно.
Да согласен, процессы сложные: скачет вверх-вниз, иногда невозможно уследить связь с причиной. Снижаете таблетками?
Как то так...
На счет 5-ти минут чтения документации - это гон.
;)
Да согласен, процессы сложные: скачет вверх-вниз, иногда невозможно уследить связь с причиной. Снижаете таблетками?
Да таблетки глотаю. Одно время принимал, не помню уже название таблеток и чувствовал себя паршиво. Заподозрил, что это пустышки, поменял на Манинил и почувствовал очень большую разницу в лучшую сторону. Сейчас их и принимаю. Но вроде эффект уже похуже стал в последнее время. Видимо организм привыкает и эффективность препарата снижается.
Кстати, внукам не забываете пива наливать для профилактики диабета? Считается что склонность к этой болезни может иметь генетические причины.
Да генетическая наследственность диабета присутствует. У меня мать болела диабетом. Насчёт внуков думаю вы пошутили.
Насчёт внуков думаю вы пошутили.
Самый простой способ борьбы с троллингом - не обращать внимания на тролля.
Солод - это зерно пророщенное. Продается в мешках и на развес в виде зерна.
Для варки нужен мотолый солод. Помол солода можно сделать у тех, кто его продаёт в розницу.