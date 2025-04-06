Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 117

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khorosh:

Я вот только не пойму за счёт чего домашнее пиво может быть лучше магазинного, если инградиенты все те же самые.

Качество сырья, отсутствие химии (консервантов) и нарушения технологии. Дома для себя делаешь, если умеешь.

На югах тоже домашнее вино для себя и на продажу - разница как земля и небо.

 
khorosh:

Я когда жил в Бишкеке виноградное вино делал. Сосуд делал герметичным, а выделяющийся газ через водяной затвор выводился с помощью пластикатной трубки. А солод что собой представляет. Это порошок?

Я вот только не пойму за счёт чего домашнее пиво может быть лучше магазинного, если инградиенты все те же самые.

Я не возьмусь рассуждать про виноделие.

Солод - это зерно пророщенное. Продается в мешках и на развес в виде зерна.

Я когда считал себестоимость по сырью (а это 2 или даже 3 года назад было) выходил на 50 руб/литр. Понятно, что на заводе при больших объёмах цена сырья ниже, но надо добавить стоимость упаковки, доставки, з/п сотрудников и прибыль владельцев бизнеса. По технологии пиво должно бродить 21 день, но есть сорта, которые должны бродить до полугода. Посмотрите на цену на полке супермаркета и сделайте выводы ;)


Говорят, что есть технология: концентрат + вода + спирт. ;)

 
Aleksei Stepanenko:
По маме знаю, сахар сжигается активным движением. Длительная ходьба, хотя бы.

Да, по-видимому только длительная и регулярная. Но не всё так однозначно. Однажды ушёл в лес километров на 5, собирал землянику. Назад вернулся с трудом, сахар зашкаливал.

[Удален]  
khorosh:

Но не всё так однозначно.

Да согласен, процессы сложные: скачет вверх-вниз, иногда невозможно уследить связь с причиной. Снижаете таблетками?

 

Как то так...

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На счет 5-ти минут чтения документации - это гон.

;)

 
Aleksei Stepanenko:

Да согласен, процессы сложные: скачет вверх-вниз, иногда невозможно уследить связь с причиной. Снижаете таблетками?

Да таблетки глотаю. Одно время принимал, не помню уже название таблеток и чувствовал себя паршиво. Заподозрил, что это пустышки, поменял на Манинил и почувствовал очень большую разницу в лучшую сторону. Сейчас их и принимаю. Но вроде эффект уже похуже стал в последнее время. Видимо организм привыкает и эффективность препарата снижается.

 
Aleksey Nikolayev:

Кстати, внукам не забываете пива наливать для профилактики диабета? Считается что склонность к этой болезни может иметь генетические причины.

Да генетическая наследственность диабета присутствует. У меня мать болела диабетом. Насчёт внуков думаю вы пошутили.

 
khorosh:

Насчёт внуков думаю вы пошутили.

Самый простой способ борьбы с троллингом - не обращать внимания на тролля.

 
PapaYozh:


Солод - это зерно пророщенное. Продается в мешках и на развес в виде зерна.

Для варки нужен мотолый солод. Помол солода можно сделать у тех, кто его продаёт в розницу.

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