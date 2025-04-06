Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 9
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Ночь в Сеуле
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С добрым утром
Ночь в Амстердаме
Что не так ?
Видимо лучше пере...)
В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.
Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.........
В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.
Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.........
В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.
Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.......
Пришла пора столкнуться с миром.
С подъезда выйдя не крестясь,
Задрав глаза на небо голубое,
Вступил в ненужную с порогом связь.
Летя лицом немного покосясь,
Предчувствовал что лечу в вязь.
Но там была совсем не вязь.
Прекрасно не вступая в связь,
Со стороны что хочешь зреть,
Хоть грязь, хоть вязь.
Но лучше зреть и вязь и грязь,
Естественно и небо голубое.
Чтобы когда вдыхаешь листьев вязь,
Глядеть на небо голубое,
Попутно не вступая в грязь.
А наливать как :) ? Заметили, ГДЕ язычок?
Любите заваривать кофе? Тогда эта бесполезная дизайнерская турка для Вас!
Надо сверху вдоль ручки сделать желобок, тогда и наливать можно будет. Получится очень хороший подарок "лучшему" другу.