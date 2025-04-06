Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 9

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Vitaly Muzichenko:

Один Я вижу это?



Вычистите кеш и куки своего браузера. 

Очистка кэша в веб-браузерах


Добавлено: проверил в IE и в Chrome - картинки отображаются корректно.

Очистка кэша в веб-браузерах
  • 2017.10.10
  • help.keenetic.net
Как выполнить очистку/актуализацию кэша в веб-браузере?
 

Ночь в Сеуле


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С добрым утром

 

Ночь в Амстердаме

 

Что не так ?

 
Видимо лучше пере...)
 
Dmitriy Skub:
Видимо лучше пере...)

В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.

Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.

В одно окно смотрели двое.........


[Удален]  
Server Muradasilov:

В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.

Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.

В одно окно смотрели двое.........



В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.

Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.

В одно окно смотрели двое.......

Пришла пора столкнуться с миром.

С подъезда выйдя не крестясь,

Задрав глаза на небо голубое,

Вступил в ненужную с порогом связь.

Летя лицом немного покосясь,

Предчувствовал что лечу в вязь.

Но там была совсем не вязь.

Прекрасно не вступая в связь,

Со стороны что хочешь зреть,

Хоть грязь, хоть вязь. 

Но лучше зреть и вязь и грязь,

Естественно и небо голубое.

Чтобы когда вдыхаешь листьев вязь,

Глядеть на небо голубое, 

Попутно не вступая в грязь.

 
Vladimir Karputov:

А наливать как :) ? Заметили, ГДЕ язычок?

Вопрос был - любите заваривать кофе?
заварить в нем кофе можно, а про разливать не спрашивали.
 
Vladimir Karputov:

Любите заваривать кофе? Тогда эта бесполезная дизайнерская турка для Вас!



Надо сверху вдоль ручки сделать желобок, тогда и наливать можно будет. Получится очень хороший подарок "лучшему" другу.

 
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