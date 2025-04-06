Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 99
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Чудо голос в 5 октав из Казахстана. Впервые такое чудо после перуанской певицы Имы Сумак появилось.
Я увидел только 100500 китайцев )
Что-то в этом есть интимно-эротическое...
Что-то в этом есть интимно-эротическое...
Наверно, возможность это увидеть, зависит от того, как долго с этим...
Наверно, возможность это увидеть, зависит от того, как долго с этим...
Это Вы правильно заметили...
Оказывается можно скачать Яндекс и весит он при этом немного :-)
да, тут как не осторожничай - всюда наткнешься на политику...
по настоящему, андрея надо забанить, какие-то намеки мутные у него,
меня тоже, вроде как, надо забанить - как разжигателя этой мутной темы...словом, куда не кинь, везде клин.. лучше уж помалкивать...
А если ты постишь финансовую политику тоже бан)))