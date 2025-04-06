Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 99

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А Вы готовы к выходным?


 
khorosh:

Чудо голос в 5 октав из Казахстана. Впервые такое чудо после перуанской певицы Имы Сумак появилось.


Я увидел только 100500 китайцев )

 
 

Что-то в этом есть интимно-эротическое...


 
Ilya Malev:

Что-то в этом есть интимно-эротическое...


Наверно, возможность это увидеть, зависит от того, как долго с этим... 

 
Dmitry Fedoseev:

Наверно, возможность это увидеть, зависит от того, как долго с этим... 

Это Вы правильно заметили...

 


 
 

Оказывается можно скачать Яндекс и весит он при этом немного :-)




 
Denis Sartakov:

да, тут как не осторожничай - всюда наткнешься на политику...

по настоящему, андрея надо забанить, какие-то намеки мутные у него,

меня тоже, вроде как, надо забанить - как разжигателя этой мутной темы...

словом, куда не кинь, везде клин.. лучше уж помалкивать...

А если ты постишь финансовую политику тоже бан)))

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