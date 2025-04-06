Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 46
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Рождественская ярмарка в Осло -
Книжный магазин в городе Лион, Франция
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С добрым утром
Книжный магазин в городе Лион, Франция
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С добрым утром
Вот интересно, чтобы построить арку они книги склеили, проштрыкнули арматурой, ...?
Книголюбы...
Вот интересно, чтобы построить арку они книги склеили, проштрыкнули арматурой, ...?
Не знаю.
Я подписан на твитты книголюбов (#BookLovers), и там есть такие твитты по тематике как "самые лучшие/оригинальные книжные магазины мира", так этот магазинчик был там в этой теме твитт постов.
А еще у них проходят в разных городах и странах литературные вечеринки - с шампанским, бассейном и салютом. Там участвовать может любой, кто оделся в соответствующий костюм по тематике вечеринки (например, вечеринка по "Мастер и Маргарита", или по "Алиса в стране чудес", и т.д.).
А новогодняя елка у них такая -
Иногда в тех твиттах есть ссылки на статьи, например - эта статья в The Guardian о книжных магазинах в картинках -Weird and wonderful bookshops worldwide – in pictures
Вот книжный магазин в Греции -
Библиотека Страговского монастыря в Праге
Зима всё не вступит в свои права: