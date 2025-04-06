Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 46

Новый комментарий
 

Рождественская ярмарка в Осло - 

 

Книжный магазин в городе Лион, Франция

----------------

С добрым утром

 
Sergey Golubev:

Книжный магазин в городе Лион, Франция

----------------

С добрым утром

Вот интересно, чтобы построить арку они книги склеили, проштрыкнули арматурой, ...?
 
Vladimir Karputov:
Вот интересно, чтобы построить арку они книги склеили, проштрыкнули арматурой, ...?

Книголюбы...

 
Vladimir Karputov:
Вот интересно, чтобы построить арку они книги склеили, проштрыкнули арматурой, ...?

Не знаю.
Я подписан на твитты книголюбов (#BookLovers), и там есть такие твитты по тематике как "самые лучшие/оригинальные книжные магазины мира", так этот магазинчик был там в этой теме твитт постов.

А еще у них проходят в разных городах и странах литературные вечеринки - с шампанским, бассейном и салютом. Там участвовать может любой, кто оделся в соответствующий костюм по тематике вечеринки (например, вечеринка по "Мастер и Маргарита", или по "Алиса в стране чудес", и т.д.).

А новогодняя елка у них такая -

 

Иногда в тех твиттах есть ссылки на статьи, например - эта статья в The Guardian о книжных магазинах в картинках - 

Weird and wonderful bookshops worldwide – in pictures
 

Вот книжный магазин в Греции - 

 
 

Библиотека Страговского монастыря в Праге


 

Зима всё не вступит в свои права:

Ещё не зима

1...394041424344454647484950515253...189
Новый комментарий