Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 151

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Будущее программистов - код для биологических роботов и накопители из ДНК.


 

Немного о библиотеке:


 
Vladimir Karputov #:

Немного о библиотеке:

Ещё нужно поделить, внутри цветов,-  Есть картинки.  Нет картинок.

 

Ледяная карусель


 

Летающие диски. Разработки.


 
Uladzimir Izerski #:

Летающие диски. Разработки.

На каждой минуте шедевр мысли. Для ветки юмора, самое то. Но печально, что некоторые на полном серьезе это воспринимают.

 
Dmitry Fedoseev #:

На каждой минуте шедевр мысли. Для ветки юмора, самое то. Но печально, что некоторые на полном серьезе это воспринимают.

Уже по наличию в названии слов "запрещённое" / "учёные скрывают" / "тайные законы природы" / "скрытые возможности" / и тому подобное - можно понять что там наукообразное фричество рассчитанное на аудиторию малограмотных масс примитивных обывателей и профанов-недоучек.

Научное фричество — продукт брожения отрывочных научных знаний или просто околонаучного бреда в черепных коробках индивидуумов, далеких от предметной области, но обладающих минимальными знаниями для доведения мыслемассы до состояния логических "опровергающих" или в лучшем случае банальных выводов. Как правило, весь этот "контент" внутренне многократно противоречив, то есть "опровергает" только на основании креатива.

Распознать фричество легко: фрик апеллирует к эмоциям публики, а не к проверенным научным источникам, либо дергает цитаты/ссылки из непроверенных источников без всякой валидации, фрик чаще всего нападает на официальную научную позицию, аргументируя это "кольцом врагов" или "заговором", а при этом его ЧСВ зашкаливает, а реальных достижений нет, зато контент всегда подается как сенсация, последние достижения, новизна, оригинальность, не-догматичность, etc...

 
Dmitry Fedoseev #:

На каждой минуте шедевр мысли. Для ветки юмора, самое то. Но печально, что некоторые на полном серьезе это воспринимают.

Я ожидал такого ответа. На то и был расчет, увидеть таких людей.))

В ролике интересна моральная сторона, а не факт полетел или не полетел его НЛО.

Как много желающих заполучить что то и разбогатеть невероятно не вкладывая своего ума.

Тоже происходит и на рынках.

Но вы ведь с "мечтателем" таких мелочей не замечаете. Правда?

 

Еще не хватало тратить время на глупое морализаторство от мракобеса-коспиролога... 😏 Лучше бы потратил время на самообразование чем смотреть этот шлак.

Кстати, этот Джон Сёрл как раз пример выскочки без образования, неудивительно что "закон квадратов" у него это китайская схема Ло Шу, используемая при рассчётах Фен Шуй. 😁 Как типично, что в статье про него имеется фраза про ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ: 

Он уверен, что описанные им законы природы, были досконально известны древним. По его словам, этим знаниям более 5000 лет.

Классика... Все мракобесы-конспирологи как под копирку одни за другим повторяют эти фразы...

Примечательно что заголовки из канала с того видео тоже умиляют: "СМОТРИТЕ ПОКА НЕ УДАЛИЛИ", "УЧЁНЫЕ В ШОКЕ", "ЗАПРЕЩЕНО...", "ЗАПРЕЩЕННОЕ...", "Вечный двигатель", "БЕСПЛАТНО...", "Сок убивает рак за 42 дня..." -- ну вот каким надо быть колхозником или безграмотной домохозяйкой, чтобы это смотреть всерьёз? 😒

 

Далее шедевры больной логики из той же статьи про Джона Сёрла:

Однако он, к сожалению, заявляет, что боится публично демонстрировать свои изобретения в связи с тем, что есть угроза со стороны спецслужб. Поэтому на данный момент не существует ни одного действующего образца генератора и Джон Сёрл является единственным в мире хранителем этого секрета.

Кого-то мне это напоминает: я познал законы природы, но ничего никому не скажу, иначе будут катастрофические последствия, ага. 😏


Далее тоже забавно:

Есть учёные и в России, которые воспроизвели эффект Сёрла — Владимир Рощин и Сергей Годин. Однако их разработки загадочным образом пропали, осталась лишь заявка на патент. В любом случае очевидно (как и в примере с Теслой, который уничтожил свои изобретения), что до сих пор человечество ещё не вышло на тот уровень духовного развития, на котором бесконечная энергия может быть благом и не послужит уничтожению нашего вида.

Поразительно! Заговор! 🙂😏😁


Неудивительно что этот Джон Сёрл попал в тюрьму, обанкротился, и у него ушла жена... - и вполне справедливо что хвастуны, лжепророки и мракобесы проваливаются на социальное дно.

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