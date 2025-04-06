Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 151
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Немного о библиотеке:
Немного о библиотеке:
Ещё нужно поделить, внутри цветов,- Есть картинки. Нет картинок.
Ледяная карусель
Летающие диски. Разработки.
Летающие диски. Разработки.
На каждой минуте шедевр мысли. Для ветки юмора, самое то. Но печально, что некоторые на полном серьезе это воспринимают.
На каждой минуте шедевр мысли. Для ветки юмора, самое то. Но печально, что некоторые на полном серьезе это воспринимают.
Уже по наличию в названии слов "запрещённое" / "учёные скрывают" / "тайные законы природы" / "скрытые возможности" / и тому подобное - можно понять что там наукообразное фричество рассчитанное на аудиторию малограмотных масс примитивных обывателей и профанов-недоучек.
Научное фричество — продукт брожения отрывочных научных знаний или просто околонаучного бреда в черепных коробках индивидуумов, далеких от предметной области, но обладающих минимальными знаниями для доведения мыслемассы до состояния логических "опровергающих" или в лучшем случае банальных выводов. Как правило, весь этот "контент" внутренне многократно противоречив, то есть "опровергает" только на основании креатива.
Распознать фричество легко: фрик апеллирует к эмоциям публики, а не к проверенным научным источникам, либо дергает цитаты/ссылки из непроверенных источников без всякой валидации, фрик чаще всего нападает на официальную научную позицию, аргументируя это "кольцом врагов" или "заговором", а при этом его ЧСВ зашкаливает, а реальных достижений нет, зато контент всегда подается как сенсация, последние достижения, новизна, оригинальность, не-догматичность, etc...
На каждой минуте шедевр мысли. Для ветки юмора, самое то. Но печально, что некоторые на полном серьезе это воспринимают.
Я ожидал такого ответа. На то и был расчет, увидеть таких людей.))
В ролике интересна моральная сторона, а не факт полетел или не полетел его НЛО.
Как много желающих заполучить что то и разбогатеть невероятно не вкладывая своего ума.
Тоже происходит и на рынках.
Но вы ведь с "мечтателем" таких мелочей не замечаете. Правда?
Еще не хватало тратить время на глупое морализаторство от мракобеса-коспиролога... 😏 Лучше бы потратил время на самообразование чем смотреть этот шлак.
Кстати, этот Джон Сёрл как раз пример выскочки без образования, неудивительно что "закон квадратов" у него это китайская схема Ло Шу, используемая при рассчётах Фен Шуй. 😁 Как типично, что в статье про него имеется фраза про ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ:
Он уверен, что описанные им законы природы, были досконально известны древним. По его словам, этим знаниям более 5000 лет.
Классика... Все мракобесы-конспирологи как под копирку одни за другим повторяют эти фразы...
Примечательно что заголовки из канала с того видео тоже умиляют: "СМОТРИТЕ ПОКА НЕ УДАЛИЛИ", "УЧЁНЫЕ В ШОКЕ", "ЗАПРЕЩЕНО...", "ЗАПРЕЩЕННОЕ...", "Вечный двигатель", "БЕСПЛАТНО...", "Сок убивает рак за 42 дня..." -- ну вот каким надо быть колхозником или безграмотной домохозяйкой, чтобы это смотреть всерьёз? 😒
Далее шедевры больной логики из той же статьи про Джона Сёрла:
Однако он, к сожалению, заявляет, что боится публично демонстрировать свои изобретения в связи с тем, что есть угроза со стороны спецслужб. Поэтому на данный момент не существует ни одного действующего образца генератора и Джон Сёрл является единственным в мире хранителем этого секрета.
Кого-то мне это напоминает: я познал законы природы, но ничего никому не скажу, иначе будут катастрофические последствия, ага. 😏
Далее тоже забавно:
Есть учёные и в России, которые воспроизвели эффект Сёрла — Владимир Рощин и Сергей Годин. Однако их разработки загадочным образом пропали, осталась лишь заявка на патент. В любом случае очевидно (как и в примере с Теслой, который уничтожил свои изобретения), что до сих пор человечество ещё не вышло на тот уровень духовного развития, на котором бесконечная энергия может быть благом и не послужит уничтожению нашего вида.
Поразительно! Заговор! 🙂😏😁
Неудивительно что этот Джон Сёрл попал в тюрьму, обанкротился, и у него ушла жена... - и вполне справедливо что хвастуны, лжепророки и мракобесы проваливаются на социальное дно.