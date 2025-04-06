Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 70

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Iurii Tokman:
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОКАЗЫВАЕТ, КАКИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ НАШ РАЗУМ! ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВЕЩИ! СНАЧАЛА ЭТО БЫЛО ТРУДНО, НО СЕЙЧАС НА ЭТОЙ СТРОКЕ ВАШ РАЗУМ  ЧИТАЛ ЭТО АВТОМАТИЧЕСКИ, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ ОБ ЭТОМ. ГОРДИСЬ.

Подтверждаю, что хотя уже и вечер, но я прочитал Ваш текст и теперь горжусь!

 

Фото: Артем Гребенюк


 
 
Morexod:
"В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть. "
 
Maxim Dmitrievsky:

ого ! начальника этого отдела зовут случайно не максим ?

[Удален]  
Denis Sartakov:

ого ! начальника этого отдела зовут случайно не максим ?

Сергей Леонидович, все вопросы к нему

 

Кот первый раз в машине:


 




 
Vladimir Karputov:

Кот первый раз в машине:


а пес уже бывалый...

 
Iurii Tokman:

а пес уже бывалый...

Судя по его взгляду - таки да!

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