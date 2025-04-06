Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 70
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОКАЗЫВАЕТ, КАКИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ НАШ РАЗУМ! ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВЕЩИ! СНАЧАЛА ЭТО БЫЛО ТРУДНО, НО СЕЙЧАС НА ЭТОЙ СТРОКЕ ВАШ РАЗУМ ЧИТАЛ ЭТО АВТОМАТИЧЕСКИ, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ ОБ ЭТОМ. ГОРДИСЬ.
Подтверждаю, что хотя уже и вечер, но я прочитал Ваш текст и теперь горжусь!
Фото: Артем Гребенюк
ого ! начальника этого отдела зовут случайно не максим ?
ого ! начальника этого отдела зовут случайно не максим ?
Сергей Леонидович, все вопросы к нему
Кот первый раз в машине:
Кот первый раз в машине:
а пес уже бывалый...
а пес уже бывалый...
Судя по его взгляду - таки да!