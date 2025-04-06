Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 72

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Yuriy Zaytsev:

Гениально!

Толковый мужик этой даме попался. Она ещё этого просто не оценила. Можно сказать, до неё ещё не дошло :)

 
Vitaly Murlenko:

Толковый мужик этой даме попался. Она ещё этого просто не оценила. Можно сказать, до неё ещё не дошло :)

Смотря с какой стороны оценивать. Фантазия богатая, но в остальном что-то не то... Каждая раковина имеет отверстие для установки смесителя и расположена она в центре. Для того чтобы установить два крана как на рисунке, необходимо просверлить два новых отверстия, а старое либо чем-то заделать, либо пусть туда стекают брызги воды. Как ни старайся, а туда попадёт...

Другое дело в 60-х. Мой школьный друг жил в доме где была и холодная и горячая вода и сделано было по такому-же принципу. Но тогда и таких кранов, и смесителей и в помине небыло, раковина была эмалированная. У них стояли бронзовые краны ввёрнутые в резьбовой уголок. Так вот к этим кранам его отец, тонкими шлангами и спаянным тройничком, приделал подобие смесителя. Тогда это было актуально и выгодно. Потом всё заменили на современную раковину и смеситель.

А в этом случае даже экономической выгоды никакой. Разница в стоимости смесителя и такого крана настолько незначительна... В общем кроме двусмысленной улыбки никаких эмоций.

 
Alexey Viktorov:

Смотря с какой стороны оценивать. Фантазия богатая, но в остальном что-то не то... Каждая раковина имеет отверстие для установки смесителя и расположена она в центре.

В Великобритании, значит, не бывали )) Там нет смесителей: отдельно холодная и отдельно горячая вода. Скорее всего, фото оттуда. Ну а пользуются - наши. Потому как: "смеситель" сделали, пробкой сливное отверстие не закрыто.

 
Ihor Herasko:

В Великобритании, значит, не бывали )) Там нет смесителей: отдельно холодная и отдельно горячая вода. Скорее всего, фото оттуда. Ну а пользуются - наши. Потому как: "смеситель" сделали, пробкой сливное отверстие не закрыто.

Настолько нищие, что не могут себе позволить такую роскошь? 

 
Vitaly Muzichenko:

Настолько нищие, что не могут себе позволить такую роскошь? 

Отож. Правда, про нас там говорят: они настолько бедные, что не могут купить пробку для ванной (раковины). )))

 
Ihor Herasko:

Отож. Правда, про нас там говорят: они настолько бедные, что не могут купить пробку для ванной (раковины). )))

А некоторые настолько бедны, что ездят на машинах без крыши, на крышу денег не хватило, и даже сыр едят с плесенью.

 
Vitaly Murlenko:
Бюджетный вариант смесителя
[Удален]  

Первый поселенец летит на Марс :)


 
На самом деле мимо Марса.
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