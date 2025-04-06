Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 72
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Гениально!
Толковый мужик этой даме попался. Она ещё этого просто не оценила. Можно сказать, до неё ещё не дошло :)
Толковый мужик этой даме попался. Она ещё этого просто не оценила. Можно сказать, до неё ещё не дошло :)
Смотря с какой стороны оценивать. Фантазия богатая, но в остальном что-то не то... Каждая раковина имеет отверстие для установки смесителя и расположена она в центре. Для того чтобы установить два крана как на рисунке, необходимо просверлить два новых отверстия, а старое либо чем-то заделать, либо пусть туда стекают брызги воды. Как ни старайся, а туда попадёт...
Другое дело в 60-х. Мой школьный друг жил в доме где была и холодная и горячая вода и сделано было по такому-же принципу. Но тогда и таких кранов, и смесителей и в помине небыло, раковина была эмалированная. У них стояли бронзовые краны ввёрнутые в резьбовой уголок. Так вот к этим кранам его отец, тонкими шлангами и спаянным тройничком, приделал подобие смесителя. Тогда это было актуально и выгодно. Потом всё заменили на современную раковину и смеситель.
А в этом случае даже экономической выгоды никакой. Разница в стоимости смесителя и такого крана настолько незначительна... В общем кроме двусмысленной улыбки никаких эмоций.
Смотря с какой стороны оценивать. Фантазия богатая, но в остальном что-то не то... Каждая раковина имеет отверстие для установки смесителя и расположена она в центре.
В Великобритании, значит, не бывали )) Там нет смесителей: отдельно холодная и отдельно горячая вода. Скорее всего, фото оттуда. Ну а пользуются - наши. Потому как: "смеситель" сделали, пробкой сливное отверстие не закрыто.
В Великобритании, значит, не бывали )) Там нет смесителей: отдельно холодная и отдельно горячая вода. Скорее всего, фото оттуда. Ну а пользуются - наши. Потому как: "смеситель" сделали, пробкой сливное отверстие не закрыто.
Настолько нищие, что не могут себе позволить такую роскошь?
Настолько нищие, что не могут себе позволить такую роскошь?
Отож. Правда, про нас там говорят: они настолько бедные, что не могут купить пробку для ванной (раковины). )))
Отож. Правда, про нас там говорят: они настолько бедные, что не могут купить пробку для ванной (раковины). )))
А некоторые настолько бедны, что ездят на машинах без крыши, на крышу денег не хватило, и даже сыр едят с плесенью.
Первый поселенец летит на Марс :)