Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 106

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Sergey Golubev:

Ну и последнее от Алекса (британский фотограф Alex Howitt) -
это площадь Святого Марка в Венеции.
Наводнение. Фото появилось на фейсбук странице Алекса вчера, поэтому я думаю, что там и сейчас вода.
А может и эти итальянцы до сих пор там сидят ..

Очень интересное фото.

Если есть возможность, выложите пожалуйста эту фотку в архиве

 

Продолжая тему молодых фотографов -
Фото от Ana Tatret -

Ana Tatret

 
Sergey Golubev:

Продолжая тему молодых фотографов -
Фото от Ana Tatret -


И это тоже от Ани -

Ana Tatret

 
Sergey Golubev:

И это тоже от Ани -


У меня в глазах двоится.

 
Evgeny Belyaev:

У меня в глазах двоится.

А чуть было в настройки экрана не полез - уже хотел сканирование ошибок запустить :)

 
Художник создал автомобильную пробку с 66 машинами из песка.

На океанском берегу в Майами художник Леандро Эрлих закончил своё самое крупное произведение искусства — инсталляцию из песка в виде 66 машин. Свою работу аргентинец назвал «Порядок значимости».

На подготовку к работе и само изготовление песчаных фигур ушло два года, 330 тонн песка и более миллиона долларов. Деньги собраны благодаря спонсорам и пожертвованиям, из них 300 тысяч долларов выделили городские власти Майами.


Все скульптуры в точности повторяют внешность и размеры настоящих машин. Например, среди них есть Land Rover Freelander, Dodge Neon, Ford Focus и Chrysler PT Cruiser.

Кроме отсылки к проблеме перегруженных автомобилями дорог, работа призвана напомнить о влиянии человека на изменение климата. Именно поэтому некоторые автомобили в этой инсталляции уходят в песок, что указывает на повышение уровня океана, вызванное глобальным потеплением.


 
Vladimir Karputov:
Художник создал автомобильную пробку с 66 

Кроме отсылки к проблеме перегруженных автомобилями дорог, работа призвана напомнить о влиянии человека на изменение климата. Именно поэтому некоторые автомобили в этой инсталляции уходят в песок, что указывает на повышение уровня океана, вызванное глобальным потеплением.


Интересно, есть ли в медицине диагноз, который подходит к таким художникам? 'Отсылка к проблеме', 'о влиянии человека на изменение климата' - ведь эти инсталяции никак не решают озвученные проблемы. 

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Vladimir Tkach:
Отсылка к проблеме', 'о влиянии человека на изменение климата' - ведь эти инсталяции никак не решают озвученные проблемы.  

это просто популярная тема

не припомню ни одного защитника экологии, который пришел пешком, без одежды - прикрытый лопухом, без телефона, без интернета, без отрицания освещения проблемы в СМИ - для всего перечисленного (одежда, транспорт, электроника, трансляции в СМИ....) требуются большие затраты энергии, которые являются источниками ухудшения экологии

ЗЫ: даже доступность продуктов питания это изготовление техники, использование ГСМ, использование удобрений.... как вариант защитник экологии должен палкой-копалкой выращивать огурцы да помидоры, да серпом срезать зерновые и кормить домашнее подворье - вот тогда поверю, что человек реально пытается, что то изменить и сильно переживает об изменении климата )))

 
Igor Makanu:

это просто популярная тема

не припомню ни одного защитника экологии, который пришел пешком, без одежды - прикрытый лопухом, без телефона, без интернета, без отрицания освещения проблемы в СМИ - для всего перечисленного (одежда, транспорт, электроника, трансляции в СМИ....) требуются большие затраты энергии, которые являются источниками ухудшения экологии

ЗЫ: даже доступность продуктов питания это изготовление техники, использование ГСМ, использование удобрений.... как вариант защитник экологии должен палкой-копалкой выращивать огурцы да помидоры, да серпом срезать зерновые и кормить домашнее подворье - вот тогда поверю, что человек реально пытается, что то изменить и сильно переживает об изменении климата )))

Похоже на возникновение некой новой религии - какого-то варианта язычества на новом уровне. Даже ваши претензии к ним вполне похожи на те, которыми обычно укоряют религиозных деятелей.

 
Aleksey Nikolayev:

Похоже на возникновение некой новой религии - какого-то варианта язычества на новом уровне. Даже ваши претензии к ним вполне похожи на те, которыми обычно укоряют религиозных деятелей.

не соглашусь

я стараюсь оценивать "чужую заботу о вселенском благополучии" с позиции "а не зажрались ли Вы батенька"

ЗЫ: с этой позиции меня умиляют жаркие дебаты на работе со стороны работающих пенсионеров и молодых сотрудников с несовершеннолетними детьми, первые не нарадуются благам жизни, вторые зубами скрипят услышав знакомые фамилии из СМИ 

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