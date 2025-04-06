Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 106
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Ну и последнее от Алекса (британский фотограф Alex Howitt) -
это площадь Святого Марка в Венеции.
Наводнение. Фото появилось на фейсбук странице Алекса вчера, поэтому я думаю, что там и сейчас вода.
А может и эти итальянцы до сих пор там сидят ..
Очень интересное фото.
Если есть возможность, выложите пожалуйста эту фотку в архиве
Продолжая тему молодых фотографов -
Фото от Ana Tatret -
Продолжая тему молодых фотографов -
Фото от Ana Tatret -
И это тоже от Ани -
И это тоже от Ани -
У меня в глазах двоится.
У меня в глазах двоится.
А чуть было в настройки экрана не полез - уже хотел сканирование ошибок запустить :)
Кроме отсылки к проблеме перегруженных автомобилями дорог, работа призвана напомнить о влиянии человека на изменение климата. Именно поэтому некоторые автомобили в этой инсталляции уходят в песок, что указывает на повышение уровня океана, вызванное глобальным потеплением.
Кроме отсылки к проблеме перегруженных автомобилями дорог, работа призвана напомнить о влиянии человека на изменение климата. Именно поэтому некоторые автомобили в этой инсталляции уходят в песок, что указывает на повышение уровня океана, вызванное глобальным потеплением.
Отсылка к проблеме', 'о влиянии человека на изменение климата' - ведь эти инсталяции никак не решают озвученные проблемы.
это просто популярная тема
не припомню ни одного защитника экологии, который пришел пешком, без одежды - прикрытый лопухом, без телефона, без интернета, без отрицания освещения проблемы в СМИ - для всего перечисленного (одежда, транспорт, электроника, трансляции в СМИ....) требуются большие затраты энергии, которые являются источниками ухудшения экологии
ЗЫ: даже доступность продуктов питания это изготовление техники, использование ГСМ, использование удобрений.... как вариант защитник экологии должен палкой-копалкой выращивать огурцы да помидоры, да серпом срезать зерновые и кормить домашнее подворье - вот тогда поверю, что человек реально пытается, что то изменить и сильно переживает об изменении климата )))
это просто популярная тема
не припомню ни одного защитника экологии, который пришел пешком, без одежды - прикрытый лопухом, без телефона, без интернета, без отрицания освещения проблемы в СМИ - для всего перечисленного (одежда, транспорт, электроника, трансляции в СМИ....) требуются большие затраты энергии, которые являются источниками ухудшения экологии
ЗЫ: даже доступность продуктов питания это изготовление техники, использование ГСМ, использование удобрений.... как вариант защитник экологии должен палкой-копалкой выращивать огурцы да помидоры, да серпом срезать зерновые и кормить домашнее подворье - вот тогда поверю, что человек реально пытается, что то изменить и сильно переживает об изменении климата )))
Похоже на возникновение некой новой религии - какого-то варианта язычества на новом уровне. Даже ваши претензии к ним вполне похожи на те, которыми обычно укоряют религиозных деятелей.
Похоже на возникновение некой новой религии - какого-то варианта язычества на новом уровне. Даже ваши претензии к ним вполне похожи на те, которыми обычно укоряют религиозных деятелей.
не соглашусь
я стараюсь оценивать "чужую заботу о вселенском благополучии" с позиции "а не зажрались ли Вы батенька"
ЗЫ: с этой позиции меня умиляют жаркие дебаты на работе со стороны работающих пенсионеров и молодых сотрудников с несовершеннолетними детьми, первые не нарадуются благам жизни, вторые зубами скрипят услышав знакомые фамилии из СМИ