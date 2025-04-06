Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 35
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Да, не похож. Впрочем он больше с огнем экспериментировал. Ну одно дело брусчатку портить, а другое дело в чужом доме двери поджигать.
Падение метеорита заснятое в небе над Фениксом:
Только что была огромная вспышка над Запорожьем, на камеру не успел заснять, вот так ...
Вспышки повторяются? Они вас тревожат. Хотите об этом поговорить? ))
На площадях стали устанавливать елки.
Новороссийск:
Харьков:
В прошлый НГ в Питере был плюс, не нашел с ходу фотки под местной елкой )) В ВК что-то осталось, бухие девки 1 января завалили горизонт ))
Оптическая иллюзия с "голым парнем" на скутере.
вот и славно, трам пам пам
фрагмент из фильма "Обыкновенное чудо" 1978г.
Tom Fabia - фотограф с южной Франции.
Он избрал свой жизненный путь как фотограф, так как его родители - тоже фотографы.
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"Живой!":
Tom Fabia - фотограф с южной Франции.
Он избрал свой жизненный путь как фотограф, так как его родители - тоже фотографы.
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"Живой!":
Мне кажется монтаж. Такое явление в природе не реально, если его не создать искусственно или фотошоп добавить.
Tom Fabia - фотограф с южной Франции.
Он избрал свой жизненный путь как фотограф, так как его родители - тоже фотографы.
----------------
"Живой!":
Helen Glover: утренняя пробежка