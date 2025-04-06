Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 35

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Да,  не похож.  Впрочем он больше с огнем экспериментировал.  Ну одно дело брусчатку портить,  а другое дело в чужом доме двери поджигать.   

 

Падение метеорита заснятое в небе над Фениксом:


 
Vladimir Zubov:

Только что была огромная вспышка над Запорожьем, на  камеру не успел заснять, вот так ...


Вспышки повторяются? Они вас тревожат. Хотите об этом поговорить? ))

 
Vitaly Murlenko:



Vladimir Karputov:

На площадях стали устанавливать елки.

Новороссийск:

Харьков:



В прошлый НГ в Питере был плюс, не нашел с ходу фотки под местной елкой ))  В ВК что-то осталось, бухие девки 1 января завалили горизонт ))

 

Оптическая иллюзия с "голым парнем" на скутере.


 

вот и славно, трам пам пам
фрагмент из фильма "Обыкновенное чудо" 1978г.


 

Tom Fabia - фотограф с южной Франции.
Он избрал свой жизненный путь как фотограф, так как его родители - тоже фотографы.

---------------- 

"Живой!":


 
Sergey Golubev:

Tom Fabia - фотограф с южной Франции.
Он избрал свой жизненный путь как фотограф, так как его родители - тоже фотографы.

---------------- 

"Живой!":



Мне кажется монтаж. Такое явление в природе не реально, если его не создать искусственно или фотошоп добавить.

 
Sergey Golubev:

Tom Fabia - фотограф с южной Франции.
Он избрал свой жизненный путь как фотограф, так как его родители - тоже фотографы.

---------------- 

"Живой!":


Ночевала тучка золотая на ветвях деревьев-великанов.)
 

Helen Glover: утренняя пробежка

Helen Glover

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