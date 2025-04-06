Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 161
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Зимние автомобили
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Похоже, что победил таки Петя :)
А Вы философ...
О праздниках:
О праздниках:
Ну, столько праздников подряд... Рождество, НГ, Рождество, С.НГ, день защитников Отечества, день всех влюблённых, день женщин... день всех женщин, влюблённых в защитников Отечества... а там и ёлку пора убирать.
Похоже, что победил таки Петя :)
Нет, но сказ о дальнейших похождениях Пети в этой теме под запретом :)
Нет, но сказ о дальнейших похождениях Пети в этой теме под запретом :)
Как же "нет", если Вася - всё.
Так игра не с нулевой суммой.
Фирму унаследовала гламурная жена Васи, бизнес пошел криво и косо, зарплату стали задерживать.
Петя всё еще был убежден, что всё делает "правильно", а виновата "система", и вскоре созрел для рекрутирования в организацию, запрещенную на территории страны.
Но попался он не на этом, а на веществах, которые ему "помогали" пережить трудные времена.
Дальше было только хуже...
Чeлoвeк, кoтopый нe нaгyлялcя ...
В каждой семье есть человек, который не нагулялся. В нашей - это бабушка. После смерти деда 6 лет назад мы перевезли её к себе.
Мои родители говорят, что это судьба мстит им за отсутствие явных подростковых проблем у обоих детей, нас то есть - меня и сестры.
Например, в июле, получив пенсию, она на неделю рванула с лучшей подружкой на море, выключив телефон и позвонила, когда закончились деньги. Мама чуть с ума не сошла. Пришлось ехать их забирать. При этом батя ржал и попросил тещу в следующий раз просто взять его с собой.
У нее диабет в начальной стадии и когда участковый врач с серьёзным видом начал перечислять, что ей нельзя, она перебила его:
- А что будет, если я это буду есть?
- Вы можете умереть, - с самым трагичным и угрожающим видом сказал доктор.
- Да ладно вам! Что, серьёзно? То есть, в 86 лет есть такая вероятность?
Короче, колем инсулин и едим, что хотим.
Она играет в шахматы на бульваре с мужиками и выигрывает!
Она поет в хоре "Весёлые старушки", ходит в театр и посещает все бесплатные городские мероприятия и концерты.
А недавно завела себе вдового бой-френда на 8 лет младше себя. Теперь они отрываются вместе. В прошлые выходные он побаловал её гонками на квадроциклах. А потом они за ужином выпили 2 литра домашнего вина и заснули перед телеком в обнимку на диване в гостиной, где мы их и застукали, вернувшись с дачи, как парочку подростков. Так дед Коля был представлен семье - онемевшей маме, офигевшим внукам и неизменно ржущему папе.
Хочу такую старость.
Наталья Барская