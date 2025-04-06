Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 161

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Зимние автомобили

 
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Vitaliy Kuznetsov #:
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Похоже, что победил таки Петя :)
 
Sergey Gridnev #:
Похоже, что победил таки Петя :)

А Вы философ...

 

О праздниках:

 
Vladimir Karputov #:

О праздниках:

Ну, столько праздников подряд... Рождество, НГ, Рождество, С.НГ, день защитников Отечества, день всех влюблённых, день женщин... день всех женщин, влюблённых в защитников Отечества... а там и ёлку пора убирать.

 
Sergey Gridnev #:
Похоже, что победил таки Петя :)

Нет, но сказ о дальнейших похождениях Пети в этой теме под запретом :)

 
Haruto Rat #:

Нет, но сказ о дальнейших похождениях Пети в этой теме под запретом :)

Как же "нет", если Вася - всё.
 
Sergey Gridnev #:
Как же "нет", если Вася - всё.

Так игра не с нулевой суммой.

Фирму унаследовала гламурная жена Васи, бизнес пошел криво и косо, зарплату стали задерживать.

Петя всё еще был убежден, что всё делает "правильно", а виновата "система", и вскоре созрел для рекрутирования в организацию, запрещенную на территории страны.

Но попался он не на этом, а на веществах, которые ему "помогали" пережить трудные времена.

Дальше было только хуже...

 

Чeлoвeк, кoтopый нe нaгyлялcя ...

В каждой семье есть человек, который не нагулялся. В нашей - это бабушка. После смерти деда 6 лет назад мы перевезли её к себе.

Мои родители говорят, что это судьба мстит им за отсутствие явных подростковых проблем у обоих детей, нас то есть - меня и сестры.

Например, в июле, получив пенсию, она на неделю рванула с лучшей подружкой на море, выключив телефон и позвонила, когда закончились деньги. Мама чуть с ума не сошла. Пришлось ехать их забирать. При этом батя ржал и попросил тещу в следующий раз просто взять его с собой.

У нее диабет в начальной стадии и когда участковый врач с серьёзным видом начал перечислять, что ей нельзя, она перебила его:

- А что будет, если я это буду есть?

- Вы можете умереть, - с самым трагичным и угрожающим видом сказал доктор.

- Да ладно вам! Что, серьёзно? То есть, в 86 лет есть такая вероятность?

Короче, колем инсулин и едим, что хотим.

Она играет в шахматы на бульваре с мужиками и выигрывает!

Она поет в хоре "Весёлые старушки", ходит в театр и посещает все бесплатные городские мероприятия и концерты.

А недавно завела себе вдового бой-френда на 8 лет младше себя. Теперь они отрываются вместе. В прошлые выходные он побаловал её гонками на квадроциклах. А потом они за ужином выпили 2 литра домашнего вина и заснули перед телеком в обнимку на диване в гостиной, где мы их и застукали, вернувшись с дачи, как парочку подростков. Так дед Коля был представлен семье - онемевшей маме, офигевшим внукам и неизменно ржущему папе.

Я обожаю свою бабку - она позитивнее и энергичнее большинства моих молодых знакомых. Она любит жизнь и умеет ею наслаждаться. "А сколько той жизни!" - отвечает она моей маме на все её: "Мама, ну как так-то?"

Хочу такую старость.

Наталья Барская

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