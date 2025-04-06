Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 90
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Не представляю, как так можно делать фокусы?
смотрели всей семьей
все счастливы от просмотра
Вот что значит устойчивая стратегия:
Присел полежать
хм....
начните с потерь и
перейдите к прибыли
кое что на форуме, как минимум соотношение
Это нарушает координацию.
А нам нужно в трейдинге держаться так как держится Криштиан.
Удивительный человек. Наблюдаю за его прогрессом по годам.
Ливермор
Смерть
28 ноября 1940 года Джесси Ливермор застрелился в гардеробе нью-йоркского отеля "Шерри-Нидерланд". Он оставил предсмертную записку, адресованную своей жене Гэрриет.
Я думаю, что он всё-таки до усреднялся=)
Ливермор
Смерть
28 ноября 1940 года Джесси Ливермор застрелился в гардеробе нью-йоркского отеля "Шерри-Нидерланд". Он оставил предсмертную записку, адресованную своей жене Гэрриет.
Я думаю, что он всё-таки до усреднялся=)
Однако за свою жизнь он сумел несколько раз заработать миллионы долларов. Впрочем как и потерять их)