Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 90

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Uladzimir Izerski:

Окунуться в магию.

Не представляю, как так можно делать фокусы?

смотрели всей семьей

все счастливы от просмотра

 

Вот что значит устойчивая стратегия:


 

Присел полежать


 


 



 
Vladimir Karputov:


хм....

начните с потерь и

перейдите к прибыли

кое что на форуме, как минимум соотношение

 
Yuriy Zaytsev:



Это нарушает координацию.

А нам нужно в трейдинге держаться так как держится Криштиан.

Удивительный человек. Наблюдаю за его прогрессом  по годам.

 

 
Vladimir Karputov:


Ливермор

Смерть

28 ноября 1940 года Джесси Ливермор застрелился в гардеробе нью-йоркского отеля "Шерри-Нидерланд". Он оставил предсмертную записку, адресованную своей жене Гэрриет.


Я думаю, что он всё-таки до усреднялся=)

 
Vitaly Muzichenko:

Ливермор

Смерть

28 ноября 1940 года Джесси Ливермор застрелился в гардеробе нью-йоркского отеля "Шерри-Нидерланд". Он оставил предсмертную записку, адресованную своей жене Гэрриет.


Я думаю, что он всё-таки до усреднялся=)

Однако за свою жизнь он сумел несколько раз заработать миллионы долларов. Впрочем как и потерять их)

 


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