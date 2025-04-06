Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 38

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Библиотека в городе Штутгарт, Германия


 

Настала осень, птицы улетают.
На юг дорога сложная и длинная.
Слабейшие, конечно, погибают...
Сильнейшие становятся пингвинами!

На снимке выше: мультфильм “Делай ноги” (2006) получил “Оскара” и положил начало мировому пингвиньему буму.

 

https://www.popmech.ru/technologies/news-397382-novaya-cerkov-boga-mashiny-put-budushchego-i-poklonenie-programme/

Новая церковь Бога-Машины: «Путь будущего» и поклонение программе
Новая церковь Бога-Машины: «Путь будущего» и поклонение программе
  • 2017.11.19
  • Василий Макаров 19 ноября 2017 14:00
  • www.popmech.ru
Не так давно мы писали, как Энтони Левандовски, бывший исполнительный директор Google и Uber, решил создать собственную религию, сосредоточенную на поклонении сверхразвитому искусственному интеллекту. В своем первом публичном интервью со времени судебного процесса, инициированного Waymo, Левандовски рассказал порталу о церкви «Путь будущего»...
 

А тем временем в Edmonton, Canada снег:

Edmonton

 

Мурманск:

Мурманск

 

Слабонервным не смотреть.

Файлы:
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Библиотека, книжный магазин и одновременно кафе, называется The Bookworm, находится в Пекине (есть книги на английском и на русском):

Эта библиотека и книжный магазин - на седьмом месте в business insider по обзору "Самые знаменитые книжные магазины, которые вы должны посетить хотя бы раз в своей жизни."

 

.. и инструкцию послушал - что там можно, что нельзя © ВСВ

 

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Тоннель из книг в библиотеке города Янчжоу, Китай

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