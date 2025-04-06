Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 38
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Библиотека в городе Штутгарт, Германия
Настала осень, птицы улетают.
На юг дорога сложная и длинная.
Слабейшие, конечно, погибают...
Сильнейшие становятся пингвинами!
На снимке выше: мультфильм “Делай ноги” (2006) получил “Оскара” и положил начало мировому пингвиньему буму.
https://www.popmech.ru/technologies/news-397382-novaya-cerkov-boga-mashiny-put-budushchego-i-poklonenie-programme/
А тем временем в Edmonton, Canada снег:
Мурманск:
Слабонервным не смотреть.
Библиотека, книжный магазин и одновременно кафе, называется The Bookworm, находится в Пекине (есть книги на английском и на русском):
Эта библиотека и книжный магазин - на седьмом месте в business insider по обзору "Самые знаменитые книжные магазины, которые вы должны посетить хотя бы раз в своей жизни."
.. и инструкцию послушал - что там можно, что нельзя © ВСВ
автор не найден
Тоннель из книг в библиотеке города Янчжоу, Китай