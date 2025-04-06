Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 91
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Глаз - алмаз!
Осень:
Осень. Туман.
мишки лишили шиншилл лилии
ВЕЛИК И МОГУЧ!
ВЕЛИК И МОГУЧ!
Но английский - аналитический язык поэтому смысловые варианты формируются с комбинациями предлогов, типа run away, run out, run over..., модальных глаголов и др слов
Русский язык относится к группе синтетических, то есть варианты смыслов формируются за счёт изменений окончаний суффиксов приставок
Поэтому строго говоря такое сравнение не вполне корректно
Но английский - аналитический язык поэтому смысловые варианты формируются с комбинациями предлогов, типа run away, run out, run over..., модальных глаголов и др слов
Русский язык относится к группе синтетических, то есть варианты смыслов формируются за счёт изменений окончаний суффиксов приставок
Поэтому строго говоря такое сравнение не вполне корректно
Хорошо, опишите фразу: "Летит ключ"
P.S. Только не нужно рассказывать, что летит ключ на 32 в голову)
мне старославянский больше нравится, русский не красивый язык (кроме мата, его обожаю)
а технические тексты с кучей заимствованных слов или своих странно придуманных и хитровы....., вообще тяжело читать ) по английски быстрее смысл понимаешь
мне старославянский больше нравится, русский не красивый язык (кроме мата, его обожаю)
а технические тексты с кучей заимствованных слов или своих странно придуманных и хитровы....., вообще тяжело читать ) по английски быстрее смысл понимаешь
Это за последние 20 лет перекочевало много слов и выражений от [censored]
Жириновский на эту тему красиво высказался. В целом, эту проблему создали маркетологи, со своими голимыми [censored]
Встретил однажды на вокзале давнего знакомого, разговорились, он занимается впариванием всякого фуфла в людных местах, во время разговорора, он мне такой: "У тебя хороший спич, не хочешь к нам?" Короче, он имел ввиду, что хороший разговор, но неужели это нельзя сказать на нормальном языке, и не выпендриваться, перетягивая в обиход всякую шляпу.