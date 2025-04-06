Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 91

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Глаз - алмаз!

Глаз - алмаз

 
 

Осень:

Осень

 

Осень. Туман.

Осень. Туман.

 


мишки лишили шиншилл лилии

 

ВЕЛИК И МОГУЧ!

 
Igor Makanu:

ВЕЛИК И МОГУЧ!

Но английский - аналитический язык поэтому смысловые варианты формируются с комбинациями предлогов, типа run away, run out, run over..., модальных глаголов и др слов

Русский язык относится к группе синтетических, то есть варианты смыслов формируются за счёт изменений окончаний суффиксов приставок

Поэтому строго говоря такое сравнение не вполне корректно

 
transcendreamer:

Но английский - аналитический язык поэтому смысловые варианты формируются с комбинациями предлогов, типа run away, run out, run over..., модальных глаголов и др слов

Русский язык относится к группе синтетических, то есть варианты смыслов формируются за счёт изменений окончаний суффиксов приставок

Поэтому строго говоря такое сравнение не вполне корректно

Хорошо, опишите фразу: "Летит ключ"

P.S. Только не нужно рассказывать, что летит ключ на 32 в голову)

[Удален]  

мне старославянский больше нравится, русский не красивый язык (кроме мата, его обожаю)

а технические тексты с кучей заимствованных слов или своих странно придуманных и хитровы....., вообще тяжело читать ) по английски быстрее смысл понимаешь

 
Maxim Dmitrievsky:

мне старославянский больше нравится, русский не красивый язык (кроме мата, его обожаю)

а технические тексты с кучей заимствованных слов или своих странно придуманных и хитровы....., вообще тяжело читать ) по английски быстрее смысл понимаешь

Это за последние 20 лет перекочевало много слов и выражений от [censored]

Жириновский на эту тему красиво высказался. В целом, эту проблему создали маркетологи, со своими голимыми [censored]

Встретил однажды на вокзале давнего знакомого, разговорились, он занимается впариванием всякого фуфла в людных местах, во время разговорора, он мне такой: "У тебя хороший спич, не хочешь к нам?" Короче, он имел ввиду, что хороший разговор, но неужели это нельзя сказать на нормальном языке, и не выпендриваться, перетягивая в обиход всякую шляпу.

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