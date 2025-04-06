Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 184
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Николай, я не хочу изменять ваше мнение. Но мир начинает менять отношение к деньгам. Надо быть очень осторожным в данном моменте. Ничего личного.
мир меняет отношение к деньгам со дня их появления. Это постоянный беспрерывный эволюционный процесс. И это нормально. А осторожным надо быть всегда.
10cc - I'm Not In Love
Наверное, хорошая инвестиция
Очень странные планировки ) привык к большим кухням. И душ на балконе.
У меня на Дзене есть училка с ДВ, интересная женщина, пишет:
Дети мои готовятся к постановке по Пушкину, учат слова сами, я краем уха слышу:
-Старика старуха ЗАБРАНИЛА)))
Отвечаю, это еще ничего, главное не так:
Или надо писать "кошка".
Не надо продолжать - (еще не хватало, чтобы несколько программистов тут поссорились из-за первичных признаков).