Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 184

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Uladzimir Izerski #:

Николай, я не хочу изменять ваше мнение. Но мир начинает менять отношение к деньгам.  Надо быть очень осторожным в данном моменте. Ничего личного. 

мир меняет отношение к деньгам со дня их появления. Это постоянный беспрерывный эволюционный процесс. И это нормально. А осторожным надо быть всегда.

 

10cc - I'm Not In Love


[Удален]  

Наверное, хорошая инвестиция

Очень странные планировки ) привык к большим кухням. И душ на балконе.


 

У меня на Дзене есть училка с ДВ, интересная женщина, пишет:

Дети мои готовятся к постановке по Пушкину, учат слова сами, я краем уха слышу:

-Старика старуха ЗАБАНИЛА...
-Что??
-Забанила!
-Покажи текст роли.

-Старика старуха ЗАБРАНИЛА)))


Отвечаю, это еще ничего, главное не так:

мульт


 
https://habr.com/ru/amp/publications/811151
Интересная статья


 
Или надо писать "кошка".
 
Sergey Gridnev #:
Или надо писать "кошка".
Про первичные признаки я удалил.
Не надо продолжать - (еще не хватало, чтобы несколько программистов тут поссорились из-за первичных признаков).
 
Кто ветку вычищает? Не устала рука вычищать? В чём причина чистки? Есть оскорбления или что?
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