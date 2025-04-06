Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 67

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Это озеро Тельбин, на нём стоит лавочка: "тут был Виктор Цой". Киев

 
Vladimir Zubov:

Это озеро Тельбин, на нём стоит лавочка: "тут был Виктор Цой". Киев


Недавно мне женщина четко объяснила, какой я ммм... придурок. Говорит, ты гад. Мне в 3 часа ночи звонят из ментуры и спрашивают, знаете такого Леху Волчанского. Оля, - а в чем дело? Да мелочи, подрался в НГ из-за трех бытылок водки. 

- Ну и что???

Надо приехать, подтвердить морду)))

 
Andrey F. Zelinsky:

Ваше "под запретом" в названии ветки напомнило такой старый добрый выпуск "Ералаша":



Андрей, тут подруга проснулась, прочитала Зеленского )))))))))))))))))

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Alexey Volchanskiy:

Андрей, тут подруга проснулась, прочитала Зеленского )))))))))))))))))


Лёша, а ты сюда фотки с подружками забрасывай. Жизнь бьёт ключом! 

(и никакой политики, и никакой истории, значит, и правила не нарушены, и интересно)

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Alexey Volchanskiy:

Недавно мне женщина четко объяснила, какой я ммм... придурок. Говорит, ты гад. Мне в 3 часа ночи звонят из ментуры и спрашивают, знаете такого Леху Волчанского. Оля, - а в чем дело? Да мелочи, подрался в НГ из-за трех бытылок водки. 

- Ну и что???

Надо приехать, подтвердить морду)))


Я понял ... Приезжай в Киев


 
Alexander Ivanov:

Ляшко в президенты Украины!!! И всё будет как в масле у вас))


 Подруга толкается, - Лех, проводи в туалет.

А я вчера запутал, говорит, я полежу у тебя на животике. Ну велком ту хелл)))))))))

 

Зима пришла!

Зима пришла!

 

- Скажите доктор, а можно ли как-то вылечиться от депрессии самостоятельно, не обращаясь к врачам?
- Можно. Требуется строгий распорядок дня и много друзей. Конечно плохо, когда человек одинок...Вот, знал я одного хирурга, которому пришлось эмигрировать. Друзей рядом нет, жена постоянно пилила что ничего им тут не светит. Хотя это в корне не верно - иногда люди могут работать на хорошей государственной должности, стать богатыми нужными людьми ...
- Подождите, а с хирургом-то что?
- А хирург повесился.

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С добрым утром

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