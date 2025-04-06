Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 50

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Yuriy Asaulenko:
Ну, уже ближе, то-ли Робин Гуд, то-ли Король Артур.

Символ мирной жизни после войны.

 

Была такая традиция на tsd форуме - каждый поздравлял народ на форуме в свой Новый Год.
А так как на форуме весь мир, то поздравления длились много часов (в зависимости от часовых поясов).

Только утром проснулся - а на форуме уже Новый Год празднуют :) 

 

Помню иду летом по улице - джинсы слим, весь из себя (а я еще в тренажерный зал тогда часто ходил) ... три девушки сзади идут, говорят что-то громко ... я иду ... они все громче говорят ... потом одна забежала вперед, посмотрела на меня и обратно назад, и я слышу сзади - "Дед".

И так мне грустно стало, за жизнь свою поломатую, за то что ничего в жизни не достиг, за то что никому в этой жизни не нужен ... расстроился и пошел домой спать.

С тех пор праздную только Новый Год. Так как в Новый Год все равно кто ты - это общечеловеческий праздник.

 

Венгерская овчарка на прогулке

Фото: Reuters

Венгерская овчарка на прогулке Фото: Reuters

 

автор не найден - 


 
СанСаныч Фоменко:


  1. Способность получить высококлассное образование может стать элитарной привилегией, доступной только «посвященным». Вспомним Умберто Эко, предлагавшего в романе «Имя розы» пускать в Библиотеку только тех, кто умеет, кто готов воспринимать сложные знания. Произойдет разделение на тех, кто будет уметь читать сложную литературу, и тех, кто читает вывески, кто таким клиповым образом хватает информацию из интернета. Оно будет раздвигаться все больше и больше.

Собственно это уже и так неявно имеет место, для этого даже не надо делать стоп-фильтр на входе в библиотеку: непосвящённые просто не придут ))))

 
Vladimir Karputov:
Вот почему я раньше столько мучился в поисках музыки и не знал о iTunes? Как стало просто теперь пользоваться музыкой!

Тунец не имеет смысла пока существуют торренты ))))))

 
transcendreamer:

Собственно это уже и так неявно имеет место, для этого даже не надо делать стоп-фильтр на входе в библиотеку: непосвящённые просто не придут ))))

Для меня явно.

Последний год занимался своими бытовыми вопросами, которые предполагали общение с достаточно большим кругом разного рода "менеджеров". Просто кошмар - тупость и дебилизм. В памяти ничего не удерживают, пришось писать тексты, так выяснилось, что страницу текста не понимают. Выхватывают кусок, что-то добавляют свое. В результате получается куча несовместимых деталей.

А мои проблемы - это проблемы простого ширпотребовского уровня, ничего сложного.

Как-то поделился своими наблюдениями с приятелем, который делал ремонт коттеджа. У него ремонт косит под элитный, причем в доме уже были фирменные элементы, которые он стал заказывать у фирм, которые в свое время уже поставляли в этот дом.

Говорит: просто кошмар. Во всех этих фирмах набран новый персонал - молодняк до 30, дебил на дебиле. Начал ремонт в марте, рассчитывал к маю закончить. Двери (штук 20) не может установить с июня! То затянули сроки, а потом некомплект, пересортица. Последний финт на этой неделе: привезли последнюю дверь, но она открывается не ту сторону и вообще открываться не может, так как там лестница. 

 
Sergey Golubev:

автор не найден - 


Похоже, что эта фотография "Зима в Сибири в 1960".

 
Vladimir Karputov:

Похоже, что эта фотография "Зима в Сибири в 1960".


В 1974 году сдали информационную систему для первых лиц МПС - по нынешним меркам чепуха, а тогда носились с эти.

Суть: собирали с мест информацию, немного обрабатывали и на 8 мониторов подавали первым лицам министерства. Информация обновлялась раз в сутки.

В один день все прислали, а с Сахалина не прислали.

Звоню (считай от имени  первых лиц министерства): Где информация?

Ответ: у нас идет снег

Говорю: у нас тоже идет снег, у всех идет снег

Ответ: у нас (на Сахалине) снега выпало до 4 метров, вот разгребем и пришлем.  

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