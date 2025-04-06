Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 50
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Ну, уже ближе, то-ли Робин Гуд, то-ли Король Артур.
Символ мирной жизни после войны.
Была такая традиция на tsd форуме - каждый поздравлял народ на форуме в свой Новый Год.
А так как на форуме весь мир, то поздравления длились много часов (в зависимости от часовых поясов).
Только утром проснулся - а на форуме уже Новый Год празднуют :)
Помню иду летом по улице - джинсы слим, весь из себя (а я еще в тренажерный зал тогда часто ходил) ... три девушки сзади идут, говорят что-то громко ... я иду ... они все громче говорят ... потом одна забежала вперед, посмотрела на меня и обратно назад, и я слышу сзади - "Дед".
И так мне грустно стало, за жизнь свою поломатую, за то что ничего в жизни не достиг, за то что никому в этой жизни не нужен ... расстроился и пошел домой спать.
С тех пор праздную только Новый Год. Так как в Новый Год все равно кто ты - это общечеловеческий праздник.
Венгерская овчарка на прогулке
Фото: Reuters
автор не найден -
Собственно это уже и так неявно имеет место, для этого даже не надо делать стоп-фильтр на входе в библиотеку: непосвящённые просто не придут ))))
Вот почему я раньше столько мучился в поисках музыки и не знал о iTunes? Как стало просто теперь пользоваться музыкой!
Тунец не имеет смысла пока существуют торренты ))))))
Собственно это уже и так неявно имеет место, для этого даже не надо делать стоп-фильтр на входе в библиотеку: непосвящённые просто не придут ))))
Для меня явно.
Последний год занимался своими бытовыми вопросами, которые предполагали общение с достаточно большим кругом разного рода "менеджеров". Просто кошмар - тупость и дебилизм. В памяти ничего не удерживают, пришось писать тексты, так выяснилось, что страницу текста не понимают. Выхватывают кусок, что-то добавляют свое. В результате получается куча несовместимых деталей.
А мои проблемы - это проблемы простого ширпотребовского уровня, ничего сложного.
Как-то поделился своими наблюдениями с приятелем, который делал ремонт коттеджа. У него ремонт косит под элитный, причем в доме уже были фирменные элементы, которые он стал заказывать у фирм, которые в свое время уже поставляли в этот дом.
Говорит: просто кошмар. Во всех этих фирмах набран новый персонал - молодняк до 30, дебил на дебиле. Начал ремонт в марте, рассчитывал к маю закончить. Двери (штук 20) не может установить с июня! То затянули сроки, а потом некомплект, пересортица. Последний финт на этой неделе: привезли последнюю дверь, но она открывается не ту сторону и вообще открываться не может, так как там лестница.
автор не найден -
Похоже, что эта фотография "Зима в Сибири в 1960".
Похоже, что эта фотография "Зима в Сибири в 1960".
В 1974 году сдали информационную систему для первых лиц МПС - по нынешним меркам чепуха, а тогда носились с эти.
Суть: собирали с мест информацию, немного обрабатывали и на 8 мониторов подавали первым лицам министерства. Информация обновлялась раз в сутки.
В один день все прислали, а с Сахалина не прислали.
Звоню (считай от имени первых лиц министерства): Где информация?
Ответ: у нас идет снег
Говорю: у нас тоже идет снег, у всех идет снег
Ответ: у нас (на Сахалине) снега выпало до 4 метров, вот разгребем и пришлем.