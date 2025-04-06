Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 55
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Я вввел в гугл эти три буквы - и получил: Взлётно-посадочная полоса (ВПП)
Точно, взлётка! А то я смотрю, проводов то нету.
Молодец китаец. Просто молодец.
Железная дорога из Швейцарии в Италию (в википедии тут; полное описание с фото - тут).
(фотография - David Gubler).
наши тоже молодцы, вот очередь в винный магазин:
наши тоже молодцы, вот очередь в винный магазин:
Помню площадь перед ГУКом МАИ и Домом Культуры того же МАИ. Вся покрыта пробками от пивных бутылок. И, классичесеая фраза в магазине напротив - Будьте добры. Ящик пива, пожалуйста.
А я в это время (примерно в то время, сейчас точные года не помню) стоял за книжками. Такие же очереди, только номера очереди написаны на руке ручкой, стоял как и многие - в нескольких книжных магазинах. Отойти из очереди можно было только в туалет. Стояли от суток до трех (и ночевали там же, в подъездах соседних домов).
Переклички в очередях были, причем иногда неожиданные ... ушел например один в туалет, а тут перекличка: "где 573?" ... нету ... и выкидывали из очереди ... он приходит - "ребята, как же так ... я же с вами тут сутки отстоял ... нельзя так ..."
У меня все руки были в очередях исписаны ... но зато собрал еще в те годы небольшую библиотеку для семьи.
Вот тот фотограф бы книжную очередь заснял, а так однобоко как-то ... круче-то были как раз книжные очереди ...
То есть, люди в то время не только бухать хотели (в водочных/пивных я не стоял), но и книжки читать.
И в книжных очередях - лица поинтеллигентней ... моё лицо например в то время :)
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Правда, это уже история, а историю в этой ветке нельзя извиняюсь.
А я в это время (примерно в то время, сейчас точные года не помню) стоял за книжками. Такие же очереди, только номера очереди написаны на руке ручкой, стоял как и многие - в нескольких книжных магазинах. Отойти из очереди можно было только в туалет. Стояли от суток до трех (и ночевали там же, в подъездах соседних домов).
У меня все руки были в очередях исписаны ... но зато собрал еще в те годы небольшую библиотеку для семьи.
Вот тот фотограф бы книжную очередь заснял, а так однобоко как-то ... круче-то были как раз книжные очереди ...
То есть, люди в то время не только бухать хотели (в водочных/пивных я не стоял), но и книжки читать.
И в книжных очередях - лица поинтеллигентней ... моё лицо например в то время :)
-----------------------
Правда, это уже история, а историю в этой ветке нельзя извиняюсь.
Интересно, и каких Вам книг не хватало?
После прочтения (если вообще читали) много Вы книг, из тех что купили, с полки снимали?
Мне хватало шоколадок библиотекарше, причем даже не за книги=журналы, а просто хотелось сделать приятное. И никаких очередей.)
Интересно, и каких Вам книг не хватало?
После прочтение много Вы книг, из тех что купили, с полки снимали?
Мне хватало шоколадок библиотекарше.) и никаких очередей.)
Обычные ... Жюль Верн, Сергей Снегов ... много чего ...
Их же раньше не было (годами не было) , а тут раз - и появились, но мало, а народ понял, что вот сейчас чуть-чуть будет, а потом опять никогда не будет, вот все и стояли. Это сейчас все это можно купить, а тогда это был страшный дефицит.
В Москве может и всё было, но мы же не в Москве ...
Даже сейчас, если приезжают отдыхающие в Турцию в отель например, из бывшего Союза (Россия и т.д.), то если люди моего возраста - то ищут где тут в отеле библиотека или полка с книжками.
Например, когда мы были в отеле Амара Дольче Вита в Турции (отдыхали 10 дней), то на ресепшене нам с гордостью объявили, что у них есть в отеле круглосуточные библиотеки (и не одна). А в библиотеках - круглосуточный бар (кофе, пиво, виски), легкие закуски и веранда для покурить.
Так и объясняли (с шуткой), что в любой нормальной библиотеке должен быть круглосуточный бар и веранда :)