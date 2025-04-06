Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 168
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Девиз программистов "???"
1. Неработающая программа обычно приносит меньше вреда, чем работающая плохо.
2. Чем опытнее программист, тем лучше он осознаёт всю скудность своих знаний и навыков.
Прислал приятель в Телегу ))
Приходит Василий с рыбалки домой.
(он раньше вернулся – клев был плохой)
Глядит - у ворот "шестисотый" стоит.
"Явно приехал какой-то бандит.
Ни на минуту Клавку одну
Оставить нельзя". Он подходит к окну.
И вздохи, и стоны слышны из окна.
Понятно, чем занята дома жена.
"Так, значит, пока я топтал берега,
она мне наставила, сволочь, рога.
Такого, конечно же, я не прощу.
И ей, и ему я сейчас отомщу".
На цыпочках тихо заходит он в хату,
Сжимая в руках штыковую лопату.
На занавеске две тени видны,
Узнал по приметам фигуру жены.
Первый удар достается жене
(удар не смертельный - плашмя по спине)
Ударом вторым оглушил мужика,
Лопату, сломав поперек черенка.
Вышел во двор. Закурил у порога.
"Убить не убил – покалечил немного
В участок пойду. Не большая вина.
Глядит, а в ворота заходит жена.
"Ты рано вернулся, предчувствовал что ли.
Приехала тетка и муж ее Коля.
С дороги устали я им постелила.
До лавки сходила. Продуктов купила.
Муж Зины начальник в районе большой,
При галстуке ходит, костюм дорогой.
Высокого птица конечно полета.
У них "Мерседес" - шестисотый по счету.
Они обещали - проявят заботу,
Чтоб нам перебраться в район на работу,
А то прозябаем в деревне, в глуши.
Ты, Вася, культурным себя покажи.
Я водки взяла (самогонку не пьют)
И морды по пьянке друг другу не бьют.
А то разойдешься как в прошлом году,
Когда полдеревни сидело в пруду.
Ты матерных песен не пой за столом,
Руками не ешь – только вилкой, ножом,
А водку – что женщинам, что мужикам-
Ты лей помаленьку, не полный стакан".
Чуть слышно шаги проскрипели по хате,
Тетка выходит в атласном халате.
Хозяйка к ней бросилась, взглядом лаская.
"Как отдохнула, моя дорогая?"
"Все было отлично, я в жизни ни разу
не испытала такого экстаза.
Спина поцарапана - это пройдет,
А Коля мой в трансе, сейчас отойдет".
Минуту спустя Николай появился,
Держась за затылок, всем поклонился.
Похлопал Василия он по плечу.
"Давай отойдем, побазарить хочу.
Мы клуб мазохистов с женой посещали
И многое там на себе испытали-
Наручники, плетки и цепи стальные,
Но чтобы лопатой – такое впервые.
Уважил, и я не останусь в долгу
В район перебраться тебе помогу,
Жилье тебе купим – проблем с этим нет.
Вот так и поступим. И крикнул - "Обед".
P.S. Тетка семью их забрала с собой.
Купила в районе им дом небольшой.
Василий теперь за приличную плату,
Дежурит у их изголовья с лопатой
получил из китая Redmi G24, новая модель по предзаказу, очень понравился, до это вьюсоник, хп, филипс сдавал назад,
И в чем юмор?
Спасибо за музыку.
Я в молодости увлекался Dizzy Gillespie, Jean-Luc Ponty, Miles Davis,
а Earth, Wind and Fire и Chicago воспринимал просто как попса ...
Сейчас есть что послушать, но это уже не, так сказать, интернациональная музыка ... (не хочу развивать тему).
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Как работает бесконтактный сенсор смыва
https://vk.com/video-59550700_456240585
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2,1млрд. просмотров.
интересно, если повесить это на стену в И. что подумают девушки, гей или утонченный?
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Нет, это не реклама.
Мог ли автор сигнала намеренно поиграть с буквами в названии сигнала, предупреждая прихожан подписчиков?
https://www.mql5.com/ru/signals/1984874?source=Site+Signals+Favorites