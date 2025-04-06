Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 168

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Uladzimir Izerski #:

Девиз программистов "???"

1. Неработающая программа обычно приносит меньше вреда, чем работающая плохо.

2. Чем опытнее программист, тем лучше он осознаёт всю скудность своих знаний и навыков.

 

Прислал приятель в Телегу ))

Приходит Василий с рыбалки домой.

(он раньше вернулся – клев был плохой)

Глядит - у ворот "шестисотый" стоит.

"Явно приехал какой-то бандит.


Ни на минуту Клавку одну

Оставить нельзя". Он подходит к окну.

И вздохи, и стоны слышны из окна.

Понятно, чем занята дома жена.


"Так, значит, пока я топтал берега,

она мне наставила, сволочь, рога.

Такого, конечно же, я не прощу.

И ей, и ему я сейчас отомщу".


На цыпочках тихо заходит он в хату,

Сжимая в руках штыковую лопату.

На занавеске две тени видны,

Узнал по приметам фигуру жены.


Первый удар достается жене

(удар не смертельный - плашмя по спине)

Ударом вторым оглушил мужика,

Лопату, сломав поперек черенка.


Вышел во двор. Закурил у порога.

"Убить не убил – покалечил немного

В участок пойду. Не большая вина.

Глядит, а в ворота заходит жена.


"Ты рано вернулся, предчувствовал что ли.

Приехала тетка и муж ее Коля.

С дороги устали я им постелила.

До лавки сходила. Продуктов купила.


Муж Зины начальник в районе большой,

При галстуке ходит, костюм дорогой.

Высокого птица конечно полета.

У них "Мерседес" - шестисотый по счету.


Они обещали - проявят заботу,

Чтоб нам перебраться в район на работу,

А то прозябаем в деревне, в глуши.

Ты, Вася, культурным себя покажи.


Я водки взяла (самогонку не пьют)

И морды по пьянке друг другу не бьют.

А то разойдешься как в прошлом году,

Когда полдеревни сидело в пруду.


Ты матерных песен не пой за столом,

Руками не ешь – только вилкой, ножом,

А водку – что женщинам, что мужикам-

Ты лей помаленьку, не полный стакан".


Чуть слышно шаги проскрипели по хате,

Тетка выходит в атласном халате.

Хозяйка к ней бросилась, взглядом лаская.

"Как отдохнула, моя дорогая?"


"Все было отлично, я в жизни ни разу

не испытала такого экстаза.

Спина поцарапана - это пройдет,

А Коля мой в трансе, сейчас отойдет".


Минуту спустя Николай появился,

Держась за затылок, всем поклонился.

Похлопал Василия он по плечу.

"Давай отойдем, побазарить хочу.


Мы клуб мазохистов с женой посещали

И многое там на себе испытали-

Наручники, плетки и цепи стальные,

Но чтобы лопатой – такое впервые.


Уважил, и я не останусь в долгу

В район перебраться тебе помогу,

Жилье тебе купим – проблем с этим нет.

Вот так и поступим. И крикнул - "Обед".


P.S. Тетка семью их забрала с собой.

Купила в районе им дом небольшой.

Василий теперь за приличную плату,

Дежурит у их изголовья с лопатой

 
lynxntech #:
получил из китая Redmi G24, новая модель по предзаказу, очень понравился, до это вьюсоник, хп, филипс сдавал назад,

И в чем юмор?

 

Спасибо за музыку.

Я в молодости увлекался Dizzy Gillespie, Jean-Luc Ponty, Miles Davis,
а Earth, Wind and Fire и Chicago воспринимал просто как попса ...

Сейчас есть что послушать, но это уже не, так сказать, интернациональная музыка ... (не хочу развивать тему).

Earth, Wind & Fire - September (Official HD Video)
Earth, Wind & Fire - September (Official HD Video)
  • 2013.01.11
  • www.youtube.com
Official HD video for "September" by Earth, Wind and FireListen to Earth, Wind and Fire: https://EarthWindandFire.lnk.to/listenYDSubscribe to the official Ea...
 

Вакансия

 

Как работает бесконтактный сенсор смыва

https://vk.com/video-59550700_456240585

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Вакансия

Привет! Номер телефона дадите с вакансии?...
 

2,1млрд. просмотров.


интересно, если повесить это на стену в И. что подумают девушки, гей или утонченный?

 

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Нет, это не реклама.

Мог ли автор сигнала намеренно поиграть с буквами в названии сигнала, предупреждая прихожан подписчиков?

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