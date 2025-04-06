Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 41

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Vladimir Karputov:

Тот, кто фотографирует зеркалкой поймёт.

Кто не фотографирует: поймать такой момент и одновременно выбрать правильную диафрагму для "размазывания" заднего плана - задача непростая.

Подозреваю, что снимок постановочный - листья явно опалые, т.е. подняты с земли. Фокус на переднем плане.

А вот деревья вкупе с серым небом выглядят грязновато.

 
Sergey Golubev:

Знаменитый фотограф Robert Jahns из Германии, работающий в стиле Digital Art (про Digital Art в википедии - тут). Он считается мастером создания фотоманипуляций (работает под ником Nois7).

Я почему на него обратил внимание ... на фейсбуке было опубликовано фото с замороженным каналом Венеции, и гневные комменты - типа "Это неправда!", "Это фейк"..
Всё это правда ... хороший фотограф + немного компьютерной графики.


А на самом деле Венеция выглядит вот так (фото Songquan Deng):

 

А в Оймяконе/Якутия минут 50

 

Пришла зима

В Норт-Йоркшире/Великобритания.
Сегодня.

 

Спокойной ночи! (художник- Вася Ложкин)

 

Ну, и немного хулиганства на ночь (удалят блин ...)

Кстати, сейчас галстуки с таким рисунком очень в моде (не шутка).

 

М-да ...
(всё, ушел спать)

(кстати, это все фото известных художников, а не какие-то там картинки из интернета понимаешь ...).

 

Звездопад Геминиды в декабре 2017: в декабре ожидается необыкновенное звездное шоу 

Звездопад Геминиды в декабре 2017

 
Vladimir Karputov:

Звездопад Геминиды в декабре 2017: в декабре ожидается необыкновенное звездное шоу 



А нет фото графика евробакса в декабре 2017 ?

 
Alexandr Murzin:

А нет фото графика евробакса в декабре 2017 ?


Нужно поискать ...

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