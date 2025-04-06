Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 41
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Тот, кто фотографирует зеркалкой поймёт.
Кто не фотографирует: поймать такой момент и одновременно выбрать правильную диафрагму для "размазывания" заднего плана - задача непростая.
Подозреваю, что снимок постановочный - листья явно опалые, т.е. подняты с земли. Фокус на переднем плане.
А вот деревья вкупе с серым небом выглядят грязновато.
Знаменитый фотограф Robert Jahns из Германии, работающий в стиле Digital Art (про Digital Art в википедии - тут). Он считается мастером создания фотоманипуляций (работает под ником Nois7).
Я почему на него обратил внимание ... на фейсбуке было опубликовано фото с замороженным каналом Венеции, и гневные комменты - типа "Это неправда!", "Это фейк"..
Всё это правда ... хороший фотограф + немного компьютерной графики.
А на самом деле Венеция выглядит вот так (фото Songquan Deng):
А в Оймяконе/Якутия минут 50
Пришла зима
В Норт-Йоркшире/Великобритания.
Сегодня.
Спокойной ночи! (художник- Вася Ложкин)
Ну, и немного хулиганства на ночь (удалят блин ...)
Кстати, сейчас галстуки с таким рисунком очень в моде (не шутка).
М-да ...
(всё, ушел спать)
(кстати, это все фото известных художников, а не какие-то там картинки из интернета понимаешь ...).
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А нет фото графика евробакса в декабре 2017 ?
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Нужно поискать ...