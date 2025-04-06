Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 182
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Мощнейшая вспышка за последние 7 лет.
И опять фиолетовая активность на праздник. Первые две были на НГ и Китайский НГ.
//Если следующая будет на 8 марта, то это уже не случайность.
https://xras.ru/sun_flares.html
За программу без багов и недоделок ты получаешь деньги единожды, а программа с багами и недоделками кормит тебя всю жизнь)
Да, так и есть. Даже если за недоделки и баги ты получаешь пулю в лоб, выражение остается true).
Некоторые цитаты из детских мультфильмов:
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Кто-то вымыл мою кружку. Нет больше сахара.
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А где финики-то?
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Делай со мной всё, что хочешь, только в терновый куст не бросай!
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Безобразие! Развели тут жирафов!
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...А лет через триста, когда подрастешь, я женю тебя на своей дочке.
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Ну что же, ну что же мне сделать хорошего, что же?
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Спроси пожалуйста у коллег по работе, как нужно делать тесто для пирожков, сухие дрожжи есть и всё остальное. хочу научиться. только без молока, вода пойдет)
P.S. это не спам. Вчера наелся магазинных пирожков, такая гадость, а дрожжи остались с гуманитарки.
Спроси пожалуйста у коллег по работе, как нужно делать тесто для пирожков, сухие дрожжи есть и всё остальное. хочу научиться. только без молока, вода пойдет)
P.S. это не спам. Вчера наелся магазинных пирожков, такая гадость, а дрожжи остались с гуманитарки.
НЕ ПОВЕРИШЬ, вчера сварил квас по рецепту, утром думал после пьянки выпью, это капец че там получилось
2 литра вылитькак можно было его не так "заварить" засыпать, 3 ложки сахара и 3 ложки дрожжей
Работа
Работа
однажды просто вообще невероятное увидел, на 2 полосы везли деревянный дом, как его вообще поднялидосихпор загадка, это прикол был или реально кто-то перевозил, такого у нас еще не было в городе
Работа
Фанерные дома перевозятся без труда.
Wubuntu - линукс с интерфейсом Win11 и есть с Win10. Не реклама, но вдруг кому интересно поюзать линукс в привычном интерфейсе.
Также есть Wine, чтобы работать с обычными Win exe приложениями.
https://www.wubuntu.org