Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 182

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Мощнейшая вспышка за последние 7 лет.

И опять фиолетовая активность на праздник. Первые две были на НГ и Китайский НГ.

//Если следующая будет на 8 марта, то это уже не случайность.

https://xras.ru/sun_flares.html


 
За программу без багов и недоделок ты получаешь деньги единожды, а программа с багами и недоделками кормит тебя всю жизнь)
 
Vitaliy Kuznetsov #:
За программу без багов и недоделок ты получаешь деньги единожды, а программа с багами и недоделками кормит тебя всю жизнь)

 Да, так и есть. Даже если за недоделки и баги ты получаешь пулю в лоб, выражение остается true).

 

Некоторые цитаты из детских мультфильмов:

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- Странно: выходной день, а они работают.
- Инстинкт. Муравьи ему подчиняются.

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Кто-то вымыл мою кружку. Нет больше сахара.

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А где финики-то?

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Делай со мной всё, что хочешь, только в терновый куст не бросай!

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Безобразие! Развели тут жирафов!

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...А лет через триста, когда подрастешь, я женю тебя на своей дочке.

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- Коровы же травоядные!!!
- Фигушки, я плотоядная


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Ты помалу подрастешь,
Сносишь 10 пар калош,
Станешь астрономом.

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Ну что же, ну что же мне сделать хорошего, что же?

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Спроси пожалуйста у коллег по работе, как нужно делать тесто для пирожков, сухие дрожжи есть и всё остальное. хочу научиться. только без молока, вода пойдет) 

P.S. это не спам. Вчера наелся магазинных пирожков, такая гадость, а дрожжи остались с гуманитарки.

 
Volodymyr Zubov #:

Спроси пожалуйста у коллег по работе, как нужно делать тесто для пирожков, сухие дрожжи есть и всё остальное. хочу научиться. только без молока, вода пойдет) 

P.S. это не спам. Вчера наелся магазинных пирожков, такая гадость, а дрожжи остались с гуманитарки.

НЕ ПОВЕРИШЬ, вчера сварил квас по рецепту, утром думал после пьянки выпью, это капец че там получилось

2 литра вылить

как можно было его не так "заварить" засыпать, 3 ложки сахара и 3 ложки дрожжей
 

Работа


 
Vitaliy Kuznetsov #:

Работа


однажды просто вообще невероятное увидел, на 2 полосы везли деревянный дом, как его вообще подняли

досихпор загадка, это прикол был или реально кто-то перевозил, такого у нас еще не было в городе
 
Vitaliy Kuznetsov #:

Работа


Фанерные дома перевозятся без труда.

 

Wubuntu - линукс с интерфейсом Win11 и есть с Win10. Не реклама, но вдруг кому интересно поюзать линукс в привычном интерфейсе.

Также есть Wine, чтобы работать с обычными Win exe приложениями.

https://www.wubuntu.org


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