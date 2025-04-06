Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 34

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Шевчук уже не тот ..

 

Библиотека Университета Копенгагена


 
Alexey Volchanskiy:

Угадай число

у меня 2.5 получилось


система уравнений с тремя неизвестными со школы

x+x=10          x=5

x*y+y=12       6y=12       y=2

x*y-z*x=x      5y-5z=5    10-5z=5       5=5z     z=1


результат однозначен

 

На площадях стали устанавливать елки.

Новороссийск:

Новороссийск

Харьков:

Харьков

 


 

Города ночью:

Минск:


 

Одна из самые великих библиотек, когда-либо существовавших в истории человечества - Дом мудрости в Багдаде. Дата основания - 786-809 года нашей эры.


 
Sergey Golubev:

Лорен Перно - современный французский художник, работает в ледяном жанре.

Композиция "Скоро зима"


 перед картиной Павленский?  
 
Yuriy Zaytsev:
 перед картиной Павленский?  

Нет, это не он (не похож). Это просто часть картины.


 
Sergey Golubev:

Нет, это не он (не похож). Это просто часть картины.



я изначально думал, что это вы замёрзли и это ваше личное фото

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