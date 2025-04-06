Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Шевчук уже не тот ..
Библиотека Университета Копенгагена
Угадай число
у меня 2.5 получилось
система уравнений с тремя неизвестными со школы
x+x=10 x=5
x*y+y=12 6y=12 y=2
x*y-z*x=x 5y-5z=5 10-5z=5 5=5z z=1
результат однозначен
На площадях стали устанавливать елки.
Новороссийск:
Харьков:
Города ночью:
Минск:
Одна из самые великих библиотек, когда-либо существовавших в истории человечества - Дом мудрости в Багдаде. Дата основания - 786-809 года нашей эры.
Лорен Перно - современный французский художник, работает в ледяном жанре.
Композиция "Скоро зима"
перед картиной Павленский?
Нет, это не он (не похож). Это просто часть картины.
Нет, это не он (не похож). Это просто часть картины.
я изначально думал, что это вы замёрзли и это ваше личное фото