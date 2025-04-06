Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 30
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iPhone X - мания
Карелия (фото Андрея Глущенко)
Художник и иллюстратор Naoto Hattori (а это его сайт тут).
Он родился в 1975 году в Японии, там учился графическому дизайну, а потом продолжил учение в США.
Достаточно знаменит в своем жанре, имеет различные награды и призы, связанные со своим творчеством.
Как он пишет о себе - "Мое видение похоже на сон, будь то сладкий сон, кошмар или просто странный сон. Я пытаюсь понять, что на самом деле происходит в моем сознании. Я стараюсь не думать о том, что должно быть, просто воспринимаю все как есть и рисую все, что я вижу в своем сознании, без компромиссов. Таким образом, я создаю свое собственное видение."
А в его сознании вот что -
Осень:
Вращение в четырёхмерном пространстве
Кадры для видео сделаны на MQL5, с помощью библиотеки cIntBMP.mqh
Восход в лесу
Вот раньше книги были ... не то что сейчас -
О пользе лени (блаженное ничегонеделание):
А это болгарский карикатурист Трайко Попов (моя любимая тема - про котов):
Два модератора создали себе ветку, в которой нельзя ничего, и постят себе на радость картинки)))
Два модератора создали себе ветку, в которой нельзя ничего, и постят себе на радость картинки)))
Это не картинки. Это произведения искусства (почти шедевры).
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... ладно ... мы то все тут ... а многие сейчас в ночных клубах
(художник Gary Kelley)