Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 30

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iPhone X - мания


 

Карелия (фото Андрея Глущенко)

 

Художник и иллюстратор Naoto Hattori (а это его сайт тут).

Он родился в 1975 году в Японии, там учился графическому дизайну, а потом продолжил учение в США.
Достаточно знаменит в своем жанре, имеет различные награды и призы, связанные со своим творчеством.

Как он пишет о себе - "Мое видение похоже на сон, будь то сладкий сон, кошмар или просто странный сон. Я пытаюсь понять, что на самом деле происходит в моем сознании. Я стараюсь не думать о том, что должно быть, просто воспринимаю все как есть и рисую все, что я вижу в своем сознании, без компромиссов. Таким образом, я создаю свое собственное видение."

А в его сознании вот что - 


 

Осень:

Осень

 

Вращение в четырёхмерном пространстве






Кадры для видео сделаны на MQL5, с помощью библиотеки cIntBMP.mqh 

 

Восход в лесу


 

Вот раньше книги были ... не то что сейчас - 

О пользе лени (блаженное ничегонеделание):


 

А это болгарский карикатурист Трайко Попов (моя любимая тема - про котов):


 

Два модератора создали себе ветку, в которой нельзя ничего, и постят себе на радость картинки)))

 
Oleg Tsarkov:

Два модератора создали себе ветку, в которой нельзя ничего, и постят себе на радость картинки)))


Это не картинки. Это произведения искусства (почти шедевры).

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... ладно ... мы то все тут ... а многие сейчас в ночных клубах
(художник Gary Kelley)


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