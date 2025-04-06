Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 93

Новый комментарий
 
Igor Makanu:

:) Напомнило. У меня ребенку когда было 3 года. Смотрел мультики. Потом слышу такие звуки шкряб, шкряб, шкряб. Смотрю он стоит у телевизора. Спрашиваю у него ты чего делаешь.  Он ни чего. И опять шкряб, шкряб, шкряб. Подхожу, смотрю, а он взял заколку жены, и царапает ей по экрану. Потом выяснил у него, что он решил, что телевизор показывает не красивую картинку и он таким образом ее исправить хотел. 

 
Vitalii Ananev:

:) Напомнило. У меня ребенку когда было 3 года. Смотрел мультики. Потом слышу такие звуки шкряб, шкряб, шкряб. Смотрю он стоит у телевизора. Спрашиваю у него ты чего делаешь.  Он ни чего. И опять шкряб, шкряб, шкряб. Подхожу, смотрю, а он взял заколку жены, и царапает ей по экрану. Потом выяснил у него, что он решил, что телевизор показывает не красивую картинку и он таким образом ее исправить хотел. 

))), у меня один в один такая же история была, и один ТВ изрядно поцарапан

 
Никак не могу открыть позицию по AUD/NZD то byd стоит на 1.0666 то ask на 1.0666
 
Vasiliy Vilkov:
Никак не могу открыть позицию по AUD/NZD то byd стоит на 1.0666 то ask на 1.0666

неудачное число ты выбрал под открытие :-)

 
Igor Makanu:

))), у меня один в один такая же история была, и один ТВ изрядно поцарапан

у меня младшая когда-то решила изобразить на экране сначала себя любимую, потом видимо лес с деревьями, а потом "ааа, не выходит ничего" :-)


 
Maxim Kuznetsov:

у меня младшая когда-то решила изобразить на экране сначала себя любимую, потом видимо лес с деревьями, а потом "ааа, не выходит ничего" :-)

Как мне повезло, что когда были дочки мелкие, тогда были стеклянные экраны) Страдали только обои.

Теперь нужно ждать не царапающие экраны, потому что внуки впереди)

 


думал, что в современных фильмах сплошь и рядом компьютерная графика, оказывается снимают по старинке )))

Blade Runner 2049

 
 
Комп без интернета превращается в плеер
 
Обожаю домофон.  — За то время, пока родители поднимаются по лестнице, можно выключить комп, спрятать пепельницу и как бы невзначай пойти мыть посуду

1...8687888990919293949596979899100...189
Новый комментарий