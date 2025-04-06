Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 93
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:) Напомнило. У меня ребенку когда было 3 года. Смотрел мультики. Потом слышу такие звуки шкряб, шкряб, шкряб. Смотрю он стоит у телевизора. Спрашиваю у него ты чего делаешь. Он ни чего. И опять шкряб, шкряб, шкряб. Подхожу, смотрю, а он взял заколку жены, и царапает ей по экрану. Потом выяснил у него, что он решил, что телевизор показывает не красивую картинку и он таким образом ее исправить хотел.
:) Напомнило. У меня ребенку когда было 3 года. Смотрел мультики. Потом слышу такие звуки шкряб, шкряб, шкряб. Смотрю он стоит у телевизора. Спрашиваю у него ты чего делаешь. Он ни чего. И опять шкряб, шкряб, шкряб. Подхожу, смотрю, а он взял заколку жены, и царапает ей по экрану. Потом выяснил у него, что он решил, что телевизор показывает не красивую картинку и он таким образом ее исправить хотел.
))), у меня один в один такая же история была, и один ТВ изрядно поцарапан
Никак не могу открыть позицию по AUD/NZD то byd стоит на 1.0666 то ask на 1.0666
неудачное число ты выбрал под открытие :-)
))), у меня один в один такая же история была, и один ТВ изрядно поцарапан
у меня младшая когда-то решила изобразить на экране сначала себя любимую, потом видимо лес с деревьями, а потом "ааа, не выходит ничего" :-)
у меня младшая когда-то решила изобразить на экране сначала себя любимую, потом видимо лес с деревьями, а потом "ааа, не выходит ничего" :-)
Как мне повезло, что когда были дочки мелкие, тогда были стеклянные экраны) Страдали только обои.
Теперь нужно ждать не царапающие экраны, потому что внуки впереди)
думал, что в современных фильмах сплошь и рядом компьютерная графика, оказывается снимают по старинке )))
Blade Runner 2049