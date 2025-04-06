Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 69
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Да , это реально смешно :-)
Допустим, женщина выбрала сумочку в магазине ... долго выбирала, и выбрала.
И продавец ей выносит -
и это тот момент, когда вы можете увидеть плачущих женщин в магазине ("не тот цвет").
Возможно она тоже плакала в магазине.
Кстати, как прекрасно гармонирует цвет ручек сумочки с халатом и подушечкой , а сапожки с цветом вставки.
Допустим, женщина выбрала сумочку в магазине ... долго выбирала, и выбрала.
И продавец ей выносит -
и это тот момент, когда вы можете увидеть плачущих женщин в магазине ("не тот цвет").
А тут с цветовой гаммой еще лучше, просто шедевр.
Интересно в какой последовательности куплен гардероб , свитер, сумка юбка, - это к тому - что непонятно в какой момент она плакала.
Кстати на дальнем плане с сумкой неплохо гармонирует цвет дома.
Допустим, женщина выбрала сумочку в магазине ... долго выбирала, и выбрала.
И продавец ей выносит -
и это тот момент, когда вы можете увидеть плачущих женщин в магазине ("не тот цвет").
А тут с художественным вкусом явно что то не так, единственное с чем хорошо вяжется желтый цвет сумки - так это трава.