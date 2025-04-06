Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 69

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:

Да , это реально смешно :-)

 
Sergey Golubev:

Допустим, женщина выбрала сумочку в магазине ... долго выбирала, и выбрала.
И продавец ей выносит - 


и это тот момент, когда вы можете увидеть плачущих женщин в магазине ("не тот цвет").



Возможно она тоже плакала в магазине.

Кстати, как прекрасно гармонирует цвет ручек сумочки с халатом и подушечкой ,  а сапожки с цветом вставки.

 
Sergey Golubev:

Допустим, женщина выбрала сумочку в магазине ... долго выбирала, и выбрала.
И продавец ей выносит - 


и это тот момент, когда вы можете увидеть плачущих женщин в магазине ("не тот цвет").

А тут с цветовой гаммой еще лучше, просто шедевр.

Интересно в какой последовательности  куплен гардероб , свитер, сумка юбка, - это к тому - что непонятно в какой момент она плакала.

Кстати на дальнем плане с сумкой неплохо гармонирует цвет дома.

 
Sergey Golubev:

Допустим, женщина выбрала сумочку в магазине ... долго выбирала, и выбрала.
И продавец ей выносит - 


и это тот момент, когда вы можете увидеть плачущих женщин в магазине ("не тот цвет").

А  тут с художественным вкусом явно что то не так, единственное с чем хорошо вяжется желтый цвет сумки - так это трава.

 
 
 
сумочка
 
 
94НН03 С006Щ3НN3 П0К4ЗЫ8437, К4КN3 У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN М0Ж37 93Л47Ь Н4Ш Р4ЗУМ! 8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN! СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0, Н0 С3ЙЧ4С Н4 Э70Й С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 Э70 4870М47NЧ3СКN, Н3 З49УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М. Г0Р9NСЬ. 
 
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОКАЗЫВАЕТ, КАКИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ НАШ РАЗУМ! ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВЕЩИ! СНАЧАЛА ЭТО БЫЛО ТРУДНО, НО СЕЙЧАС НА ЭТОЙ СТРОКЕ ВАШ РАЗУМ  ЧИТАЛ ЭТО АВТОМАТИЧЕСКИ, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ ОБ ЭТОМ. ГОРДИСЬ.
1...626364656667686970717273747576...189
Новый комментарий