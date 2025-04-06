Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 148
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Скоро Новый Год. Что он принесёт?
Принесёт дефицит винограда
В бан?
Пост удалил.
В бан?
Пост удалил.
Не стоит
Не стоит
Да, не стоит на этом ресурсе о том, о чём был ваш пост.
распродажа
Программирование похоже на написание книги ..
за исключением того, что если вы пропустите одну запятую на странице 126, все это не имеет никакого смысла.
Программирование похоже на написание книги ..
за исключением того, что если вы пропустите одну запятую на странице 126, все это не имеет никакого смысла.
Вас не смущает что Вы пишете в Руссой части форума?
Вас не смущает что Вы пишете в Руссой части форума?
Как вы думаете, в какой части форума мне следует размещать сообщения?
Как вы думаете, в какой части форума мне следует размещать сообщения?
В Английской. У носителей языка.