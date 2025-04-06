Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 148

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Lilita Bogachkova #:

parameters

  

if you can read this code...
else return tomorrow)
 
Vladimir Karputov #:

Скоро Новый Год. Что он принесёт?

Принесёт дефицит винограда



 
Aleksandr Yakovlev #:

В бан?

Пост удалил.

 
Artyom Trishkin #:

В бан?

Пост удалил.

Не стоит

 
Aleksandr Yakovlev #:

Не стоит

Да, не стоит на этом ресурсе о том, о чём был ваш пост.

 

распродажа 

 

 

Программирование похоже на написание книги ..

за исключением того, что если вы пропустите одну запятую на странице 126, все это не имеет никакого смысла.

 

 
Lilita Bogachkova #:

Программирование похоже на написание книги ..

за исключением того, что если вы пропустите одну запятую на странице 126, все это не имеет никакого смысла.

 

Вас не смущает что Вы пишете в Руссой части форума?

 
Vladimir Karputov #:

Вас не смущает что Вы пишете в Руссой части форума?

Как вы думаете, в какой части форума мне следует размещать сообщения?

 
Lilita Bogachkova #:

Как вы думаете, в какой части форума мне следует размещать сообщения?

В Английской. У носителей языка.

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