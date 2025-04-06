Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 6
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Соглашусь с Андреем. Просто лицезреть пейзажи - это слишком скучно, и быстро надоедает (по крайней мере основной массе людей). Давайте-ка нам лучше фотки урагана Ирмы. Вот это поинтереснее будет
Там сейчас Офелия.
Видео не в ютубовском формате ... не запостить тут в ветке.
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Эта ветка фейковая, вот ссылка на оригинальную ветку.
Остерегайтесь подделок, мошенники не дремлют.
Выходил на улицу. На небе тучи, срывается мелкая мряка, ветер. Нет ничего лучше тёплого свитера и чашки чая :)
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