Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 6

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Соглашусь с Андреем.  Просто лицезреть пейзажи - это слишком скучно, и быстро надоедает (по крайней мере основной массе людей).   Давайте-ка нам лучше фотки урагана Ирмы. Вот это поинтереснее будет
 
Alexey Navoykov:
Соглашусь с Андреем.  Просто лицезреть пейзажи - это слишком скучно, и быстро надоедает (по крайней мере основной массе людей).   Давайте-ка нам лучше фотки урагана Ирмы. Вот это поинтереснее будет

Там сейчас Офелия.
Видео не в ютубовском формате ... не запостить тут в ветке.

 

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Интернет по стандарту DOCSIS станет симметричным. Наконец-то
Интернет по стандарту DOCSIS станет симметричным. Наконец-то
  • 2017.10.12
  • Василий Сычев
  • nplus1.ru
Американский исследовательский консорциум CableLabs разработал новую поправку к стандарту высокоскоростной передачи данных DOCSIS 3.1, определяющему стандарты передачи информации по коаксиальному, то есть телевизионному, кабелю. Новая поправка, как сообщает ArsTechnica, наконец-то, уберет ассиметрию канала связи — существенную разницу между...
 

Эта ветка фейковая, вот ссылка на оригинальную ветку.

Остерегайтесь подделок, мошенники не дремлют.

 
 
 

 Пятница!


 

Выходил на улицу. На небе тучи, срывается мелкая мряка, ветер. Нет ничего лучше тёплого свитера и чашки чая :)

Свитер и чай осенью

 

Световое шоу в Сиднее


 

Бесполезные дизайнерские вещи

Бесполезные дизайнерские вещи

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