Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 54
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Лентикулярные (линзовидные) облака - редкое природное явление (в википедии - тут)
Лентикулярные (линзовидные) облака - редкое природное явление (в википедии - тут)
Это НЛО шифруется так.
Это НЛО шифруется так.
Всё возможно, вот в Бразилии НЛО разлетались во всю: Уфологи зафиксировали 12 НЛО в небе над Бразилией
Свежее видео замедленной съёмки:
Воздушный шарик и жидкий азот - криогенные опыты
Вторая половинка
Безопастность прежде всего, сказали электрики и развесили лампочки на опорах:
Безопастность прежде всего, сказали электрики и развесили лампочки на опорах:
Это у ВПП.
Это у ВПП.
Где простите?