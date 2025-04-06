Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 54

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Лентикулярные (линзовидные) облака - редкое природное явление (в википедии - тут)


 
Sergey Golubev:

Лентикулярные (линзовидные) облака - редкое природное явление (в википедии - тут)



Это НЛО шифруется так.

 
Alexandr Murzin:

Это НЛО шифруется так.


Всё возможно, вот в Бразилии НЛО разлетались во всю: Уфологи зафиксировали 12 НЛО в небе над Бразилией

Уфологи зафиксировали 12 НЛО в небе над Бразилией
Уфологи зафиксировали 12 НЛО в небе над Бразилией
  • 2017.12.17
  • Анна Стрельцова
  • life.ru
Бразильские уфологи зафиксировали в небе над страной несколько НЛО и предположили, что это могли быть инопланетные корабли, сообщают СМИ. 14 декабря один из местных жителей увидел в небе над Бразилией странный объект и сообщил об этом уфологам. Они, в свою очередь, заявили, что в центре страны было зафиксировано не менее 12 появлений плоских...
 

Свежее видео замедленной съёмки:


 

Воздушный шарик и жидкий азот - криогенные опыты


 

Вторая половинка


 

Безопастность прежде всего, сказали электрики и развесили лампочки на опорах:

Опоры с освещением

 
Vladimir Karputov:

Безопастность прежде всего, сказали электрики и развесили лампочки на опорах:



Это у ВПП.

 
Vladimir Tkach:

Это у ВПП.


Где простите?

 
Я вввел в гугл эти три буквы - и получил: Взлётно-посадочная полоса (ВПП)
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