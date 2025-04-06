Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 119
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Передайте вашему другу Дримеру, что он не прав!
Человек это Homo sapiens - Человек разумный! Или он людьми питаться собирается, выводить самую жирную породу людей? Тогда это отклонение, это же маньяк-чикатило))))
Видите ли, у разных представителей хомо степень разумности различается весьма и весьма...
думаю с этим можно не спорить и это должно быть очевидно
отсюда и различие в успехах и благосостоянии
Видите ли, у разных представителей хомо степень разумности различается весьма и весьма...
думаю с этим можно не спорить и это должно быть очевидно
отсюда и различие в успехах и благосостоянии
Обычно те кто говорит об успешности, и благосостоянии у самого не все так хорошо с этим. У кого что болит тот об этом говорит.
Обычно те кто говорит об успешности, и благосостоянии у самого не все так хорошо с этим. У кого что болит тот об этом говорит.
Не надо меня втягивать в ваши проблемы и дрязги...
я сюда заглянул только потому что господин Хорош зачем-то меня сюда пригласил:
я уже отписал что я придерживаюсь идеалов свободы, меритократии, Логоса и справедливого вознаграждения
думаю хватит уже это по кругу одно и тоже
Не надо меня втягивать в ваши проблемы и дрязги...
я сюда заглянул только потому что господин Хорош зачем-то меня сюда пригласил:
я уже отписал что я придерживаюсь идеалов свободы, меритократии, Логоса и справедливого вознаграждения
думаю хватит уже это по кругу одно и тоже
Я не знаю с кем вы, и что обсуждали. Меня это мало интересует. По поводу свободы, она такая вещь относительная по факту никто не свободен каждый от чего то зависит. На счет справедливого вознаграждения согласен, каждому дается по заслугам. При условии правильной оценки этих заслуг. Хотите еще что то обсудить?
Тогда тем более зачем завидуешь?
Сейчас бы деанониться на форуме...
В любом случае никто не должен знать кто такой Дример...
Я желаю всем бобра
(но это не значит что люди равноценны и поэтому одни объективно заслуживают больше чем другие)
и помните что не стоит пытаться претендовать на чужие профиты!
Это у вас такой приём в полемике приписывать оппоненту того, чего на самом деле нет? Я уже прожил жизнь и у меня есть всё, что мне нужно для жизни. Почему я должен кому-то завидовать, тем более неизвестному мне человеку, о котором я ничего не знаю? И зачем выставлять личную переписку на показ. Скажу прямо - это никак не украшает ваш имидж.
Передайте вашему другу Дримеру, что он не прав!
Человек это Homo sapiens - Человек разумный! Или он людьми питаться собирается, выводить самую жирную породу людей? Тогда это отклонение, это же маньяк-чикатило))))
transcendreamer это и есть Дример. Просто сокращение.)
Так это, и есть Дример.
Дример куда же вы ушли? Давайте вашу теорию обсудим, мне стало интересно)))
Опять пытаетесь сделать провокацию и втянуть меня в ваши низменные склоки...
Мне чужды ваши взгляды, это мышление неудачников какое-то, из которого потом вырастает рабская психология...
Пока не научитесь быть эффективными и делать что-то самостоятельно - так и будете завидовать и гиперкомпенсировать всю жизнь...