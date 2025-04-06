Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 141
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Уверен, что любители романа сильно разочаруются.
Хроники начиная книги с третьей (а может и второй, не помню) это мутное пережевывание интриг и пересказывание намеков, очень тяжело читать. Всю вселенную не читал. На фильм сильно надеюсь.
Основание вполне себе разноплановое, тем более смежные экранизации Азимова очень даже годные. Понятно что среди поклонников будут недовольные, но должно быть смотрибельно.
Питерский (Санкт-Петербург) художник Кирилл Шаманов (wikipedia link).
Будни программиста:
1. Добавил фичу в софт
2. Три функционала отвалилось
3. Исправляешь
Всем почитателем группы "КИНО" и не только, черновик Звезды по имени солнце.
Джентльмен?
Вот интересный способ избавления от ржавчины.
Получил сегодня на почту уведомление с этого форума о том, что у меня 85 долларовна счету и их нужно потратить на приобретение инфопродуктов. Зашёл в свой профиль. Как было на счету 1 доллар с копейками, так и осталоь. Ни каких 85 долларов ни откуда не приплыло. Чудно. однако :)