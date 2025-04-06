Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 81

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Vladimir Karputov:

Скоро, уже совсем чуть-чуть осталось:


У нас осталось ещё полметра снега. Хоть бы до мая растаял.

 
Vitaly Murlenko:

Интересные факты

Братья Люмьер, официальные основатели всего кинематографа, вообще не верили в будущее этой индустрии. Они считали, что кино – это лишь балаганное развлечение, которое останется в рамках «коротких сценок о жизни», и интерес людей к нему быстро пропадет. Как видим, они очень заблуждались!

В Южной Корее люди едят на камеру, набирая миллионы просмотров на YouTube. Это называет мак-бэнг. Звезды мак-бэнга, например hyuneeEats (у нее больше 400 тыс. подписчиков), зарабатывают по $ 10 тыс. в месяц, просто поедая огромные порции различной пищи — от лапши до бургеров и суши.



Странный тренд этот мак-бенг , у девушки вскоре будет проблема - быстро растолстеет.

Видимо основные поступления от компаний производителей продуктов, которые она поедает.

Глянул начало ролика и конец, трудно предположить кому это может быть интересно.

 
Sergey Vradiy:

У нас осталось ещё полметра снега. Хоть бы до мая растаял.


У нас снег практически только в марте появился. Зимой его почти не было.
 
Yuriy Zaytsev:

Странный тренд этот мак-бенг , у девушки вскоре будет проблема - быстро растолстеет.

Видимо основные поступления от компаний производителей продуктов, которые она поедает.

Глянул начало ролика и конец, трудно предположить кому это может быть интересно.


Интересно тем кто ну очень любит много-много поедать пищи.
 
Alexandr Saprykin:

Интересно тем кто ну очень любит много-много поедать пищи.

Наверно,  мне точно не интересно ,  макароны не могу есть в больших количествах.

 
Yuriy Zaytsev:

Наверно,  мне точно не интересно ,  макароны не могу есть в больших количествах.

В южной Корее своеобразное мышление и многое что популярно там, у нас может быть абсолютно не популярно.
 

Доброе утро!


 

Елена Ларина. "Весна идёт".

Елена Ларина. "Весна идёт"

 

Помогите весне - ешьте снег!


 

Природа творит чудеса:


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