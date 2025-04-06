Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 81
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Скоро, уже совсем чуть-чуть осталось:
У нас осталось ещё полметра снега. Хоть бы до мая растаял.
Интересные факты
Братья Люмьер, официальные основатели всего кинематографа, вообще не верили в будущее этой индустрии. Они считали, что кино – это лишь балаганное развлечение, которое останется в рамках «коротких сценок о жизни», и интерес людей к нему быстро пропадет. Как видим, они очень заблуждались!
В Южной Корее люди едят на камеру, набирая миллионы просмотров на YouTube. Это называет мак-бэнг. Звезды мак-бэнга, например hyuneeEats (у нее больше 400 тыс. подписчиков), зарабатывают по $ 10 тыс. в месяц, просто поедая огромные порции различной пищи — от лапши до бургеров и суши.
Странный тренд этот мак-бенг , у девушки вскоре будет проблема - быстро растолстеет.
Видимо основные поступления от компаний производителей продуктов, которые она поедает.
Глянул начало ролика и конец, трудно предположить кому это может быть интересно.
У нас осталось ещё полметра снега. Хоть бы до мая растаял.
Странный тренд этот мак-бенг , у девушки вскоре будет проблема - быстро растолстеет.
Видимо основные поступления от компаний производителей продуктов, которые она поедает.
Глянул начало ролика и конец, трудно предположить кому это может быть интересно.
Наверно, мне точно не интересно , макароны не могу есть в больших количествах.
Наверно, мне точно не интересно , макароны не могу есть в больших количествах.
Доброе утро!
Елена Ларина. "Весна идёт".
Помогите весне - ешьте снег!
Природа творит чудеса: