Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 64
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Жизнь глазами программиста (Часть-1)
И ещё:
Русская девочка или кавказец -
А в Алжире в воскресенье выпал снег и покрыл песчаные дюны.
А у нас до сих пор снега нет: -2 +2 и слякоть.
КАК ВЗБЕСИТЬ БАБУ:
1. Сфоткайте ее.
2. Не показывайте ей.
ГОТОВО!
Плохой, но везучий электрик знал в лицо всех архангелов.
Сегодня видел во дворе парня, на вид лет 18-ти, который долбил лёд во дворе. На спине у парня была распечатка "Я не дворник, меня просто задолбало здесь падать!"
Сегодня видел во дворе парня, на вид лет 18-ти, который долбил лёд во дворе. На спине у парня была распечатка "Я не дворник, меня просто задолбало здесь падать!"
А как была сделана распечатка?
На листе А4 в файле? И как он ее зафиксировал?
Сейчас пропагандируется новый вид искусства. Они называют это как "посадка лица в снег для получения причудливых изображений, которые выглядят как 3D".
Ну а по нашему - просто лицом в снег (фейсом в снег), и что уж там получилось не важно - тут важен сам процесс (а у них - важен результат):