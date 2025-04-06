Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 64

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Жизнь глазами программиста (Часть-1)


 

И ещё:


 

Русская девочка или кавказец - 



 

А в Алжире в воскресенье выпал снег и покрыл песчаные дюны.
А у нас до сих пор снега нет: -2 +2 и слякоть.

 

КАК ВЗБЕСИТЬ БАБУ:

1. Сфоткайте ее.

2. Не показывайте ей.

ГОТОВО!

 

Плохой, но везучий электрик знал в лицо всех архангелов.

 

Сегодня видел во дворе парня, на вид лет 18-ти, который долбил лёд во дворе. На спине у парня была распечатка "Я не дворник, меня просто задолбало здесь падать!"

 
Vladimir Karputov:

Сегодня видел во дворе парня, на вид лет 18-ти, который долбил лёд во дворе. На спине у парня была распечатка "Я не дворник, меня просто задолбало здесь падать!"


А как была сделана распечатка?

На листе А4 в файле? И как он ее зафиксировал?

 
Предлагаю раздел CodeBase тоже по-русски  назвать  "У  Кота Базилио".
 
Sergey Golubev:

Сейчас пропагандируется новый вид искусства. Они называют это как "посадка лица в снег для получения причудливых изображений, которые выглядят как 3D".
Ну а по нашему - просто лицом в снег (фейсом в снег), и что уж там получилось не важно - тут важен сам процесс (а у них - важен результат):


На праздник это у многих само собой получается после перебора с выпивкой. Знакомый перед своей фирмой как-то шлёпнулся после корпоратива и до весны всех посетителей встречал его барельеф.
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