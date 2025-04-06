Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 152

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Uladzimir Izerski #:

Летающие диски. Разработки.

смотрел раньше про это, но не так много, долго и нудно как здесь

здесь как долгоиграющая пластинка, но досмотрел до конца ;)

то что будет летать или что то там сверхъестественное - не знаю, факт или нет, но...

думаю что магнитик подвесить в воздухе все таки можно

раскрасьте севера и юга таким образом, чтобы магнит висел, с учетом видео естественно

т.к. я специально чуток не дорисовал ;)

но моделировать нужно в фаз и в профиль, по другому не получится

народ пробует смотреть на это только с верху и сразу хотят бесплатное липестричество, ошибка в этом мне кажется

халява здесь как бонус, сначала нужно чтобы не было трения


 
transcendreamer #:

Кого-то мне это напоминает: я познал законы природы, но ничего никому не скажу, иначе будут катастрофические последствия, ага. 😏

Рена тоже в курсе, шеф, все пропало (с)

 
transcendreamer #:

Кого-то мне это напоминает: я познал законы природы, но ничего никому не скажу, иначе будут катастрофические последствия, ага. 😏

В подобных случаях всегда вспоминаю Фрейда)

 
Uladzimir Izerski #:

Летающие диски.

Уже в продаже

 
Vladimir Karputov #:

Ледяная карусель


Владимир, не узнаю Вас!

Тут же ни одного слова по-русски!

У Вас угнали аккаунт?

;)

 

Транспортная развязка Такаосан, Япония. Без навигатора лучше туда не ехать :)

 
PapaYozh #:

Владимир, не узнаю Вас!

Тут же ни одного слова по-русски!

У Вас угнали аккаунт?

;)

Видео можно смотреть - язык не важен, а вот когда текст на картинке - это другое.


Добавлено: пример "текст на картинке"

 

12-этажная рождественская елка прямо на фасаде магазина Louis Vuitton на 57-й улице, Нью-Йорк


 
Uladzimir Izerski #:

Я ожидал такого ответа. На то и был расчет, увидеть таких людей.))

В ролике интересна моральная сторона, а не факт полетел или не полетел его НЛО.

Как много желающих заполучить что то и разбогатеть невероятно не вкладывая своего ума.

Тоже происходит и на рынках.

Но вы ведь с "мечтателем" таких мелочей не замечаете. Правда?

Посмотрел немного в начале, как там перепрыгнули от гравитации к магнитному полю. Еще пару раз ткнул в произвольные места, и везде шедевр мысли. Вот и моральная сторона. 

А что такого плохого в желании разбогатеть? В том числе невероятно и быстро. 

 
Dmitry Fedoseev #:

Посмотрел немного в начале, как там перепрыгнули от гравитации к магнитному полю. Еще пару раз ткнул в произвольные места, и везде шедевр мысли. Вот и моральная сторона. 

А что такого плохого в желании разбогатеть? В том числе невероятно и быстро. 

Ничего плохого.

Всё нормально.

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