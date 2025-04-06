Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 152
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Летающие диски. Разработки.
смотрел раньше про это, но не так много, долго и нудно как здесь
здесь как долгоиграющая пластинка, но досмотрел до конца ;)
то что будет летать или что то там сверхъестественное - не знаю, факт или нет, но...
думаю что магнитик подвесить в воздухе все таки можно
раскрасьте севера и юга таким образом, чтобы магнит висел, с учетом видео естественно
т.к. я специально чуток не дорисовал ;)
но моделировать нужно в фаз и в профиль, по другому не получится
народ пробует смотреть на это только с верху и сразу хотят бесплатное липестричество, ошибка в этом мне кажется
халява здесь как бонус, сначала нужно чтобы не было трения
Кого-то мне это напоминает: я познал законы природы, но ничего никому не скажу, иначе будут катастрофические последствия, ага. 😏
Рена тоже в курсе, шеф, все пропало (с)
Кого-то мне это напоминает: я познал законы природы, но ничего никому не скажу, иначе будут катастрофические последствия, ага. 😏
В подобных случаях всегда вспоминаю Фрейда)
Летающие диски.
Уже в продаже
Ледяная карусель
Владимир, не узнаю Вас!
Тут же ни одного слова по-русски!
У Вас угнали аккаунт?
;)
Транспортная развязка Такаосан, Япония. Без навигатора лучше туда не ехать :)
Владимир, не узнаю Вас!
Тут же ни одного слова по-русски!
У Вас угнали аккаунт?
;)
Видео можно смотреть - язык не важен, а вот когда текст на картинке - это другое.
Добавлено: пример "текст на картинке"
12-этажная рождественская елка прямо на фасаде магазина Louis Vuitton на 57-й улице, Нью-Йорк
Я ожидал такого ответа. На то и был расчет, увидеть таких людей.))
В ролике интересна моральная сторона, а не факт полетел или не полетел его НЛО.
Как много желающих заполучить что то и разбогатеть невероятно не вкладывая своего ума.
Тоже происходит и на рынках.
Но вы ведь с "мечтателем" таких мелочей не замечаете. Правда?
Посмотрел немного в начале, как там перепрыгнули от гравитации к магнитному полю. Еще пару раз ткнул в произвольные места, и везде шедевр мысли. Вот и моральная сторона.
А что такого плохого в желании разбогатеть? В том числе невероятно и быстро.
Посмотрел немного в начале, как там перепрыгнули от гравитации к магнитному полю. Еще пару раз ткнул в произвольные места, и везде шедевр мысли. Вот и моральная сторона.
А что такого плохого в желании разбогатеть? В том числе невероятно и быстро.
Ничего плохого.
Всё нормально.